İki yıl önce bulunan tablo Rembrandt'a ait olduğu anlaşılınca değeri 14 bin dolardan 14 milyon dolara çıktı İki yıl önce yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan tablonun değeri 14 bin dolardı. Fakat tablo ünlü Hollandalı ressam Rembrandt'a ait çıkınca değerinin 14 milyon dolara çıkması, tartışmalara neden oldu.

ensonhaber.com

Kralların Hayranlığı adlı yağlıboya tablosu, iki yıl önce ortaya çıkınca satışa sunuldu. Fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı ve tablonun aslında ünlü ressam Rembrandt'a ait olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine tablonun değeri bir anda 14 bin dolardan, 14 milyon dolara çıkınca sanat çevrelerinde tartışmalara neden oldu.

2021 yılında Christie's tarafından Rembrandt'ın çevresinden birine atfedilerek, Amsterdam'da satışa sunulduğunda değerinin 10 bin 600 ile 15 bin 900 dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu.

Ancak İngiltere'deki koleksiyoncu Sotheby's, geçen yıl aralık ayında düzenlediği müzayedede, eserin gerçek bir Rembrandt olduğunu tespit etti ve fiyat son satıştan sadece iki yıl sonra 13,8 milyon dolara yükseldi.

2 yıllık inceleme

Uzmanlar, 20 ay süren kapsamlı bir inceleme sırasında X-ray analizi ve kızılötesi görüntüleme yöntemlerini kullandı ve önde gelen birçok Rembrandt akademisyenine danıştı. Bazı teklif sahipleri ikna olmayınca 6 Aralık'taki müzayedede kimse teklif vermedi. Ancak tablo, gizli bir garantör tarafından 13,8 milyon dolar fiyatla desteklenmişti.

Alıcı, aralık ayındaki müzayede öncesinde fiyatı ödemeyi kabul etmişti, bu da daha yüksek bir teklif gelmemesi halinde tablonun kendilerine verileceği anlamına geliyordu.

Sotheby's'in 62 sayfalık kataloğuna göre, küçük ölçekli tablo, ilk kez 1955 yılında Amsterdam'da J.C.H. Heldring tarafından elde edildiğinde gün ışığına çıktı.