İletişim Başkanı Duran: UNESCO, 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan etti İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı oturumunda alınan kararla 15 Aralık’ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.