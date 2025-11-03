İletişim Başkanı Duran: UNESCO, 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan etti

- UNESCO, 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan etti.
- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu kararın Türk dilinin korunmasına ve kültürel bağların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını söyledi.
- Duran, Türk dilinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyduklarını belirtti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı oturumunda alınan kararı duyurdu.
TÜRK DİLİ AİLESİNİN ÖNEMİ VURGULANDI
Duran, alınan kararın Türk dilinin korunmasına, köklü geçmişinin ve kardeş ülkeler arasındaki bağın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını belirtti.
DİL, KÜLTÜRÜN TAŞIYICISI
Paylaşımında Türk dilinin bir milletin hafızası ve kültürün taşıyıcısı olduğuna dikkat çeken Duran, "Türk dili ailesinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.