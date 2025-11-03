Abone ol: Google News

İletişim Başkanı Duran: UNESCO, 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan etti

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı oturumunda alınan kararla 15 Aralık’ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 20:15
İletişim Başkanı Duran: UNESCO, 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan etti
  • UNESCO, 15 Aralık'ı Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan etti.
  • İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu kararın Türk dilinin korunmasına ve kültürel bağların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını söyledi.
  • Duran, Türk dilinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyduklarını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı oturumunda alınan kararı duyurdu.

TÜRK DİLİ AİLESİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Duran, alınan kararın Türk dilinin korunmasına, köklü geçmişinin ve kardeş ülkeler arasındaki bağın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

DİL, KÜLTÜRÜN TAŞIYICISI

Paylaşımında Türk dilinin bir milletin hafızası ve kültürün taşıyıcısı olduğuna dikkat çeken Duran, "Türk dili ailesinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat Haberleri