3 yıl önce ara vermişlerdi: K-pop grubu BTS'den müjde...

- K-Pop grubu BTS, 3 yıl 9 ay aradan sonra 2026'da geri döneceğini açıkladı.
- Grup, 20 Mart'ta yeni albüm çıkaracak ve ardından dünya turuna çıkacak.
- Duyuru, hayranlarını sevindiren Big Hit Music tarafından yapıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Güney Koreli K-Pop grubu BTS, hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.
Güney Kore'deki zorunlu askerlik sebebiyle grup üyeleri, 3 yıl 9 ay önce müziğe ara vermek zorunda kalmış ve askerlik görevini yapmıştı.
Müzik grubunun menajerlik şirketi Big Hit Music 2026'nın ilk saatlerinde bir açıklama yaparak gündem oldu.
"GERİ DÖNÜYORUZ"
En son 2022 yılında antoloji albümü Proof'u piyasaya süren BTS'nin 20 Mart'ta yeni bir albüm ile geri döneceği açıklandı.
Açıklamada grubun albümden sonra bir dünya turnesine çıkacağı da belirtildi.