İlkay Yıldız’ın Dünyanın Yan Etkileri kitabından uyarlanan öyküler sahneye taşınıyor

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İlkay Yıldız’ın ALFA Yayınları'ndan çıkan Dünyanın Yan Etkileri adlı kitabındaki aynı öyküden uyarladığı oyun Hikayesinde Senden Bahsetti, Kadın Oyunları Festivali kapsamında sekiz şehirde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Oyun ayrıca Devlet Tiyatroları, İstanbul 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali kapsamında izleyicilerle buluşacak. Üsküdar Tekel Stüdyo Sahnesi’ndeki oyun saat 10 Şubat 18.00’de sahnelenecek, 19.15’te ise yazarımızın söyleşisi gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali, şubat ve mart aylarında toplam sekiz kentte tiyatroseverlerle buluşuyor.

FESTİVAL PROGRAMI

6 Şubat 2025, 20.00 - ABB Şehir Tiyatrosu Büyük Salon, Ankara

14 Şubat 2025, 20.00 - Yıldız Kenter & Şükran Güngör Kültür Merkezi, Aydın

21 Şubat 2025, 20.00 - Barış Manço Kültür Merkezi, Bandırma

28 Şubat 2025, 20.00 - Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, İzmir

8 Mart 2025, 21.00 - Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Manisa

15 Mart 2025, 21.00 - Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi, Yıldız Kenter Salonu, Muğla

22 Mart 2025, 21.00 - Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi, Çanakkale

23 Mart 2025, 21.00 - Vural Sineması, Nejat Uygur Sahnesi, Ayvalık

6 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen ve kadın yazarlar tarafından yazılan oyunların sahneye taşındığı 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali, 6 Şubat’ta başlıyor.

Yazar İlkay Yıldız

ON İKİ ÖYKÜDEN OLUŞAN KİTAP

Açgözlülük, kötü mizah anlayışı, başarı saplantısı, kurnazlık, sabırsızlık, hayal kırıklığı, bencillik, ilgi deliliği, yalnızlık, kadercilik, vasatlık, düşmanlık, kibir, can sıkıntısı, alaycılık, sıradanlık, delilik, hayal gücü eksikliği, umutsuzluk, kronik iyimserlik, şanssızlık, şöhret budalalığı… İlkay Yıldız, okuru altı bölüm ve on iki öyküde dünyanın yan etkilerinden mustarip insanların hayatlarında ve zihinlerinde dolaştırıyor.