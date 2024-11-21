İmam Hatip neslinin ardındaki meçhul kahraman: Celalettin Ökten

Rabia Ceren Nas

Bir dönem kapatılan ve 1951-52 öğretim yılında tekrar açılan İmam Hatip Okulu, Demokrat Parti iktidarının uygulamaya koyduğu en cesur kararlardan biridir. Bu bağlamda, Celaleddin Ökten'in 7 yıllık okul projesine destek veren dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ve Başbakan Adnan Menderes'in İmam Hatip Okullarına bakışı, bu okulların öğrencileriyle kurdukları diyaloglar, kapanan okulların açılması için sarfedilen çabalar tarih boyunca unutulmayacak.

Celalettin Ökten Kimdir?

Asıl adı Mahmut Celâlettin (Ökten) olup Trabzon’da doğdu. Baba tarafından Gürcüzâdeler olarak bilinen, dinî ilimler alanında isim yapmış köklü bir aileye mensuptur. Küçük yaşta Hafız olmuştur. Ara ara imam hatiplik yaptı.

Öğretmenlik hayatında İlmî yetişkinliği yanında başarılı öğretim metodu sayesinde kısa sürede “Celâl Hoca” olarak şöhret buldu.

Celâl Hoca, 1949 yılında Maarif Vekâleti’nce İstanbul’da açılan imam-hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak tayin edildi. Bu vesile ile sadece pratik bilgiler vermeyi hedef alan bu tip kursların yeterli olmadığını gördü ve bunların orta dereceli okullar haline getirilmesi gerektiği kanaatine vardı. Bu konuyla ilgili olarak daha sonra başta dönemin Maarif Vekili Tevfik İleri olmak üzere birçok yetkiliyle görüşmeler yaptı. Sonuçta imam-hatip okullarının açılması yönünde karar alındı ve Celâl Hoca, 17 Ekim 1951 tarihinde öğretime başlayan İstanbul İmam-Hatip Okulu’nun ilk müdürü oldu. Türkiye’nin dinî, ilmî, kültürel ve sosyal hayatında önemli yeri olan imamhatip okullarının kurulması fikrinin ilk sahibi ve ilk program yapımcılarından biri olması dolayısıyla Celâl Hoca’nın bu okulların tarihinde çok önemli ve unutulmaz bir yeri vardır.

1956, 1959 ve 1960 yıllarında üç defa hacca gitti. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde iki yıl ilm-i tevhid ve kelâm derslerini okutan Celâl Hoca 21 Kasım 1961’de vefat etti, Edirnekapı (Sakızağacı) Şehitliği’ndeki aile kabristanına defnedildi. Oğlu Sadettin Ökten halen Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesidir.