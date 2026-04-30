Londra’da ortaya çıkan dev heykelde Banksy imzası

İngiltere'nin başkenti Londra’da gece yarısı ortaya çıkan devasa bir heykel, kimliği gizemini koruyan sokak sanatçısı Banksy’nin yeni eseri olabileceği iddialarıyla gündeme geldi. Şehrin önemli noktalarından biri olan Waterloo Place’te görülen eser, kısa sürede büyük ilgi topladı.

GECE YARISI YERLEŞTİRİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Heykelin, St James’s bölgesinde, Mayfair yakınlarında gece saatlerinde yerleştirildiği değerlendiriliyor. Sabah saatlerinde fark edilen eser, bölgeden geçenlerin dikkatini çekti ve sosyal medyada hızla yayıldı.

TUTTUĞU BAYRAK YÜZÜNÜ KAPATAN TAKIM ELBİSELİ ERKEK

Yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki heykel, kaide üzerinde ileriye doğru yürüyen takım elbiseli bir erkeği tasvir ediyor. Figürün elindeki bayrağın yüzünü örtmesi ise esere sembolik bir anlam yüklendiği yorumlarına neden oldu.

TARİHİ HEYKELLERİN ARASINDA

Eserin konumlandığı Waterloo Place, VII. Edward ve Florence Nightingale heykelleri ile Kırım Savaşı Anıtı gibi önemli yapıtların bulunduğu tarihi bir alan olarak biliniyor. Bölgenin Buckingham Sarayı’na yakınlığı da dikkat çekiyor.

İMZA VAR, DOĞRULAMA YOK

Heykelin kaidesinde “Banksy” isminin karalanmış şekilde yer alması, eserin sanatçıya ait olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ancak Banksy’nin eserlerini genellikle sosyal medya hesabı üzerinden doğrulaması beklenirken, şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE BENZER SÜRPRİZLER YAPTI

Gerçek kimliği bilinmeyen Banksy, çoğunlukla stencil tarzı duvar resimleriyle tanınsa da zaman zaman heykel çalışmalarıyla da gündeme geliyor. Sanatçı, 2004 yılında Auguste Rodin’in ünlü eseri Düşünen Adam’a gönderme yaptığı “The Drinker” adlı heykeli Londra’ya yerleştirmiş, eser kısa süre sonra çalınmıştı.

SON ÇALIŞMALARI YİNE LONDERA'DA

Banksy’nin son dönemdeki eserlerinin büyük bölümü Londra’da ortaya çıktı. Aralık ayında Bayswater’da iki çocuğun resmedildiği bir duvar çalışması dikkat çekerken, eylül ayında Kraliyet Adalet Mahkemeleri yakınlarında protesto temalı bir eserini bizzat kendisi duyurmuştu.

Eserin gerçekten Banksy’ye ait olup olmadığına dair belirsizlik sürerken, sanat dünyası ve kamuoyu gözünü sanatçının olası doğrulamasına çevirdi. Banksy’nin önceki çalışmalarında olduğu gibi, bu eserin de gizemini bir süre daha koruması bekleniyor.