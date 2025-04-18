İnegöl piyazı coğrafi işaret aldı

AA & Ensonhaber

Bursa’nın köklü gastronomi miraslarından biri olan “İnegöl piyazı”, İnegöl Belediyesinin girişimleriyle coğrafi işaret alarak tescillendi. Tescil sürecinin ardından düzenlenen tanıtım etkinliğinde, bu özgün lezzet kamuoyuyla paylaşıldı.

Tanıtım programında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kentin 5 bin yılı aşan çok katmanlı bir medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, gastronomi alanında da bu birikimi yansıtmak istediklerini söyledi:

"İNEGÖL KÖFTESİNİN AYRILMAZ EŞİ"

İnegöl köftesinin ayrılmaz eşlikçisi olan İnegöl piyazı artık tescilli ürünlerimiz arasında yer alıyor. Böylece coğrafi işaretli ürün sayımız altıya çıktı. Bugüne kadar İnegöl’e özgü 200’den fazla yemek türü tespit ettik ve çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor.

Tescil almanın önemli bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını belirten Taban, bu lezzetlerin yerel esnaflar ve restoranlar aracılığıyla yaşatılması gerektiğinin altını çizdi. “Amacımız, İnegöl’ü sadece sanayi ve mobilya alanında değil, gastronomide de marka şehir haline getirmek” ifadelerini kullandı.

"HER GÜN YENİ BİR DEĞERİ TANITIYORUZ"

Etkinlikte söz alan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise şehrin sahip olduğu zenginliklerin gün yüzüne çıkarılmasının önemine dikkat çekti:

İnegöl’de her gün yeni bir değeri tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak hepimizin ortak görevi. Şehrimiz nasıl ki sanayide ve mobilyada bir marka olduysa, gastronomide de aynı başarıyı yakalayacaktır.

Programda ayrıca usta şefler tarafından hazırlanan özel tadım menüsüyle konuklara İnegöl mutfağının seçkin lezzetleri sunuldu. Davetliler, coğrafi işaretli ürünleri tatma imkânı bulurken, İnegöl’ün zengin mutfak kültürünü daha yakından tanıma fırsatı yakaladı.