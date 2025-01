İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türkiye'deki hayranlarına ilk defa konser verecek

AA

Angel, Feel ve Let Me Entertain You'nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.

Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor.

DBL Entertainment organizasyonuyla ve Akademi Organizasyon katkılarıyla gerçekleştirilecek konserin biletleri, 20 Ocak saat 13.00'den itibaren satışa çıkacak.

HAYRANLARINI COŞTURACAK

Pop müziğin efsane ismi, dinleyicilerini büyüleyen şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen, Angels, Feel ve Let Me Entertain You gibi hitleriyle milyonlarca kalbe dokunan sanatçı, İstanbul konserinde hem duygu dolu anlar yaşatacak hem de enerji dolu performansıyla izleyenleri coşturacak.

UZUN ZAMANDIR BEKLENEN KONSER

Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor. Bu konser, hem sanatçının İstanbul'a ilk gelişi hem de Türk hayranları için uzun zamandır beklenen bir buluşma niteliğinde.