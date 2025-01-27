İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın İstanbul konserinin ilk biletleri tükendi

AA
Yoğun ilgi gösterilen konser, 7 Ekim'de DBL Entertainment organizasyonuyla Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.
Angels, Feel ve Let Me Entertain You'nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams'ın İstanbul konserinin ilk dönem avantajlı biletleri 20 Ocak'ta satışa sunulmuştu.
BİLETLER SATIŞTA
Akademi Organizasyon'un katkı sunduğu konserin ikinci dönem biletleri ise yeniden Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'ten satışa sunulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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