iPhone 16'nın kamerası, 2 yıllık telefonların gerisinde kaldı

Haber Merkezi

DxOMark, akıllı telefon kameralarını değerlendiren ve puanlayan bir platform. Son olarak iPhone 16'nın kamerasını mercek altına alan DxOMark, cihazın kamera performansının beklentileri karşılamadığını açıkladı.

iPhone 16, genel sıralamada 20. sırada yer alarak Huawei Mate 50 Pro gibi iki yıl önce piyasaya sürülen bazı amiral gemisi modellerinin bile gerisinde kaldı.

IPHONE 16 KAMERASININ ARTI VE EKSİ YÖNLERİ

DxOMark'ın incelemesine göre iPhone 16, iyi bir fotoğraf kalitesi sunuyor olsa da en iyi olmaktan oldukça uzak.

Video kalitesi ise Pro Max modelinde olduğu gibi zirveyi zorluyor. Segmentindeki en iyi 3. telefon olarak gösterilen iPhone 16, tüm akıllı telefonlar arasında ise 20. sırada kalıyor.

iPhone 16 kamerasının iyi yönleri şöyle sıralanıyor:

Renk, parlaklık ve kontrast doğruluğu

Işığın iyi olduğu durumlarda yüksek ayrıntı seviyesi

Hızlı ve doğru otomatik odaklama

Video çekimlerinde etkili sabitleme

iPhone 16 kamerasının eksi yönleri ise şunlar:

Sınırlı dinamik aralık nedeniyle vurguların kaybolması

Işık yansıması ve renk tonu kayması sorunları

Telefoto kamerada sınırlı yakınlaştırma imkanı

Düşük ışıkta ayrıntı kaybı

PROFESYONEL TESTLER

Elbette, bu değerlendirmelerin profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılan testler sonucunda ortaya çıktığını ve sıradan bir kullanıcının karşılaştırma yapmadan fark edemeyeceği detaylar olduğunu unutmamak gerek.