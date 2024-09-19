Iraklı berberin saç teli tabloları, sosyal medyada ilgi görüyor Iraklı berber Hüseyin Falih, tıraş ettiği müşterilerin saç tellerinden insan portresi ve hayvan çizimleri gibi değişik tablolar yaparak, mesleğiyle resim sanatını birleştiriyor.

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AA & Ensonhaber

Bağdat’ın merkezi Karrada bölgesinde berber dükkanı işleten Falih, aynı zamanda yetenekli bir ressam olarak da tanınıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören sanatçı, Instagram hesabında 30 binden fazla takipçiye sahip ve paylaştığı tablolar birçok beğeni alıyor.

Falih, sadece geleneksel tablolarla değil, dükkanında topladığı saç telleriyle de sanatını ifade ediyor. Saç telleriyle yaptığı yer çizimlerini fotoğraflayıp arşivliyor. Sanatçının Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve İngiliz sinema efsanesi Charlie Chaplin gibi ünlü isimlerin portreleriyle dikkat çeken çalışmalarına büyük ilgi var.

"BERBERLİKLE RESİM SANATINI BİRLEŞTİRDİM"

Iraklı ressam ve berber Falih, sanat yolculuğunu ve çizim tekniklerini şöyle anlattı:

Falih, berberlik ve resim sanatını birleştirdiğini belirterek, üniversiteden beden eğitimi öğretmenliği mezunu olduğunu ve çizim hobisinin 9 yaşında başladığını ifade ederek,

Çocuk yaşta ressamlık yeteneğimi keşfettim. Bir süre bu işi yaptım, ancak yeterli destek görmeyince ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra, sanatımı yeniden, bu kez daha farklı ve ilginç bir şekilde sürdürmeye karar verdim ve yeni teknikler denemeye başladım. Pekmez, tahin veya renkli tuz gibi malzemeler kullanarak çeşitli tablolar oluşturdum

dedi.

Berberlik yaparken saç telleriyle çizim yapma fikrinin ortaya çıktığını anlatan Falih, 2014 yılında bu alana yoğunlaştığını ve günlük yaklaşık 7 saatini bu işe ayırdığını belirterek şunları söyledi:

Sanatımı ilk başladığımda başarı oranım yüzde 50 civarındaydı ve henüz profesyonel değildim. Gece dükkanı kapatıp sabaha kadar bu alanda kendimi geliştirmeye başladım. 2020'de profesyonelleşerek, saç tellerinden çizim yapma sanatını icat ettim. Berberlikle resim sanatını birleştirmek istedim ve bu yenilik ses getirdi. Birçok sanatçı bu yönde çalışmalar yapmaya başladı. Ayrıca, bu sanatı öğrenmek isteyenlerle bilgi ve deneyimlerimi paylaşmaktan çekinmeyeceğim.

BİRİKEN SAÇLAR UÇMASIN DİYE VANTİLATÖR KULLANMIYOR

Falih, müşterilerin tıraş sırasında yere düşen saç tellerinin dağılmaması ve kolayca toplanabilmesi için yaz aylarında, sıcak havalara rağmen dükkanında vantilatör çalıştırmadığını belirtti.

Bağdat'ta yakında "saç tellerinden oluşan tablolar" sergisi düzenleyeceğini açıklayan Falih, tablo üretim sürecinin zaman açısından değişkenlik gösterdiğini söyleyerek,

Bir tablo bazen 1 ila 2 ay, bazen de sadece 1 ila 2 saatimi alıyor. En uzun süren tablo çalışmam 4 ay sürdü, en kısa süren ise yalnızca 2 dakika sürdü. Bazı tablolarımı ise gelir elde etmek amacıyla satıyorum

dedi.