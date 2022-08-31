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    İsmet İnönü'nün ailesinden, yazarlardan sanatçılara uzanan Bisiklet Sergisi

    Büyükada'daki Adalar Müzesi'nde, Bisiklet üzerinde 137 Yıl temasıyla Bisiklet Sergisi açılıyor.
    • 31.08.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 14:52
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    İsmet İnönü'nün ailesinden, yazarlardan sanatçılara uzanan Bisiklet Sergisi

    Adalar Müzesi Büyükada Aya Nikola ana binasında 'Bisiklet üzerinde 137 Yıl' temasıyla, ünlü yazarlardan sporculara, tarihi kişiliklerden, yerel halka bisikletle büyüyen, ada yollarını bisikletle arşınlayan pek çok Adalı'nın, yolu Adalar'dan geçenlerin bisikletleri, aksesuarları, sözlü tarih anlatıları ve hatıralarının yer aldığı bir sergi açılıyor.

    DHA'da yer alan habare göre; yarın açılacak 'Bisiklet Sergisi', yıllar içinde neredeyse Adalar'ın sembolu haline dönüşmüş bisikletin tarihine, İstanbul'a ve özellikle de Adalar'a gelerek yaygınlaşmasına ışık tutuyor.

    Anılar geçidi

    Sergide yaklaşık kırk bisiklet arasında İnönü Ailesi'nin, Mehmet Ali Aybar'ın, şair Zahrad'ın, ünlü bisiklet yarışçısı Garbis Bora'nın bisikletleri de yer alıyor.

    Dünyayı ilk kez bisikletle dolaşan İngiliz seyyah Thomas Stevens'ın 1885'da uğradığı Büyükada'ya dair yazdıkları ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Nâzım Hikmet'e, yolu Adalar'a düşen sanatçıların bisikletli hikâyeleri de serginin bir parçası.

    İsmet İnönü nün ailesinden, yazarlardan sanatçılara uzanan Bisiklet Sergisi #1

    İsmet İnönü nün ailesinden, yazarlardan sanatçılara uzanan Bisiklet Sergisi #2

    Bisiklet hikayeleri

    Sergi, Adalılar'ın anılarındaki bisiklet hikâyelerinin geçmişten bugüne nasıl geldiğini de mercek altına alıyor. Aynı zamanda bisikletin işlevselliğin ötesinde günümüze damgasını vuran sürdürülebilirlik özelliğine de gönderme yapan sergide, bisikletin karbon ayak izi olmaksızın araçtan amaca dönüşümünün altını çiziyor.


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