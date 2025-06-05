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İHA

Isparta’nın Keçeci ve Doğancı mahallelerinde yüzyıllardır süregelen ancak bir dönem kesintiye uğrayan "Kurban İndirme" geleneği, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından yeniden canlandırıldı. Küçükbaş hayvanların çobanlar eşliğinde dağlarda beslendikten sonra sahiplerine teslim edilmesiyle yaşatılan bu kültürel miras, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER, GELENEKSEL DOKUNUŞLAR

Kurban İndirme Töreni, Gökçay Mesireliği'nde mehteran gösterisiyle başladı. Alanda kurulan Yörük çadırı ve çocuklar için hazırlanan balon park etkinliğe renk katarken, Ertuğrul Kiraz'ın sahne aldığı programda halk oyunları ve çeşitli ikramlarla da katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

"GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN, GELECEĞİNİ KURAMAZ"

Törende konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. 400 yıllık bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Başdeğirmen, şunları söyledi:

Eğer geçmişimizi tanımazsak, geleceğe sağlam adımlar atamayız. Atalarımız neler yaşamış, hangi değerleri sürdürmüş, bunları bilmek ve yaşatmak zorundayız. Ben bu mahallelerde büyüdüm. Ailem de bu toprakların insanı. Bu gelenekleri yaşatmak, çocuklarımıza örnek olmak bizim boynumuzun borcu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı’mız mübarek olsun.

BAŞKAN, KURBANLIK ALDI, DUALARLA İNDİRME TAMAMLANDI

Konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin ve Başkan Başdeğirmen’e mahalle muhtarları tarafından teşekkür plaketi sunuldu. Etkinliğin devamında Gökçay’dan kurbanlıklarla birlikte yola çıkıldı. Keçeci Mahallesi’nde dualar eşliğinde kurbanlıklar sahiplerine teslim edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise burada pazarlıkla bir küçükbaş kurbanlık satın aldı.

YOĞUN KATILIMLA GELENEK YAŞATILDI

Tarihi törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Albay Yunus Emre Karamanoğlu, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, MHP İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, CHP İl Başkanı Hasan Karaca, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ve konfederasyon yöneticileriyle birlikte çok sayıda siyasi, bürokrat, STK temsilcisi, mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı.