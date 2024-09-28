İstanbul Kültür Yolu Festivali bugün başlıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı, kültür ve sanatın merkezi İstanbul olacak.

AA

İstanbul'da yarından itibaren 6 Ekim'e kadar gerçekleştirilecek ve şehrin dört bir yanına yayılacak festival, sergilere, konserlere, söyleşilere ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a kadar dünyanın en önemli sanatçılarının eserleri, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde bir araya geliyor.

İstanbullulara Mariinsky, Deutsches Symphonie Orchester Berlin gibi dünya çapında orkestraları canlı dinleme olanağı sunacak festivalde, şehrin dört bir yanında kurulacak sahnelerde müzik sesi yükselecek.

Anadolu'dan Avrupa'ya tüm şehriye yayılacak festivalde, 100'dan fazla mekanda 500'ü aşkın etkinlik düzenlenecek.

ÖNEMLİ RESSAMLARIN ESERLERİ İSTANBUL'DA

Dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso'nun eserleri festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) görülebilecek. Pablo Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 170 parçanın bir araya geldiği sergi merakla bekleniyor.

"Leonardo Da Vinci - Rönesans Dehası" sergisi de festival boyunca Lale Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Da Vinci'nin 100'den fazla icat modelinin de aralarında bulunduğu 230 parçalık koleksiyon, geçmişi modern bilgiyle birleştirerek, ziyaretçilere Da Vinci'nin mirasının güncel ve etkileyici bir anlayışını sunuyor.

GENESİS SERGİSİ

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu projelerinden "Genesis" sergisi de ilk defa İstanbul'da seyircisiyle buluşacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılacak sergi, Salgado'nun iklim krizi ve yok olan coğrafyalara odaklandığı 245 siyah beyaz fotoğraftan oluşuyor.

Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve dünya çapında büyük dikkat çeken "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi ilk defa Türkiye'de, Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenecek. 26 Ekim'e kadar Grand Pera Tarihi Bina'da görülebilecek sergi, Frida Kahlo'nun içsel dünyasına sanatsal yolculuğa çıkaracak.

Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden biri olan dünya sanatına damga vurmuş, 1960'lardan bugüne kadar değişen tüm paradigmaları öngörmüş Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, 28 Eylül'den 31 Aralık'a kadar AKM'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

REFİK ANADOL VE TÜRKER İNANOĞLU SERGİLERİ

Eserlerinde dataları piksellere işleyen ve farklı sanat eserleri ortaya koyan yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un yeni projesi "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" festival kapsamında ilk kez sanatseverler ile buluşacak. Kadim Anadolu geçmişi ile teknolojinin geleceği arasında köprü kuran bir yapay zeka veri heykeli şeklinde oluşturulan eser, AKM Büyük Tiyatro Fuaye Alanı'nda görülebilecek.

Yapımcı, yönetmen Türker İnanoğlu'nun anısına hazırlanan "Bay Sinema - Türker İnanoğlu Sergisi", İstanbul Sinema Müzesi'nde yer alacak. İnanoğlu'nun kişisel eşyaları, Yeşilçam'ın sembol isimlerinin balmumu heykelleri, kamera arkası fotoğraflarından oluşan sergi, Yeşilçam'ın değişim ve dönüşüm hikayesini kronolojik ve biyografik bir temelde anlatacak. Şehrin çeşitli noktalarında da dijital sanattan geleneksel sanatlara kadar ilgi çekecek çeşitli sergiler de festival kapsamında görülebilecek.

KLASİK MÜZİK VE OPERANIN DEVLERİ DE İSTANBUL'DA

stanbul Kültür Yolu Festivali, bu yıl klasik müzik ve operanın en önemli sanatçı ve başyapıtlarını da sanatseverler ile buluşturacak.

İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda bugün İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından "Carmina Burana" temsili sahnelenecek. Temsil, festivalin ilk günü olan 28 Eylül'de bir kez daha izleyici ile buluşacak.

Tarihi ile dünyanın en köklü ve en üretken nadir sanat kurumlarından biri olan, şef Valery Gergeyev yönetimindeki Mariinsky Orkestrası da 29 Eylül'de festival kapsamında konser verecek.

Ünlü topluluk Deutsches Symphonie Orchester Berlin de 5 Ekim'de AKM'de dinleyicilerle bir araya gelecek.

İran'ın etkileyici seslerinden biri kabul edilen Alireza Ghorbani, Kazakistan'ın en tanınmış çellistlerinden Bagjan Oktyabr, yeni çağ müziğine özgün yaklaşımıyla ünlü Rus opera sanatçısı Ekaterina Shelehova gibi dünyaca ünlü sesler de festival kapsamında AKM'de müzikseverler ile buluşacak.

ÜÇ AYRI SAHNEDE ÇOŞKULU KONSERLER

İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne özel İstanbul'da Galataport Saat Kulesi Meydanı, AKM ve Ümraniye Millet Bahçesi'ne kurulacak üç ayrı sahnede birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla konserler düzenlenecek.

Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda Gazapizm, Madrigal, Homeland, Serkan Çağrı, Tuluğ Tırpan, Simge, Aşkın Nur Yengi, Fatma Turgut, Can Bonomo, Norm Ender ve Lvbel C5 sahne alırken, Ümraniye Millet Bahçesi'nde Oğuzhan Koç, Ekin Uzunlar, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Simge, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar ve Alişan sevenleriyle buluşacak.

İstanbul AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ünlü rapçi Ceza, Berkay, Kıraç, Ekin Uzunlar, İmera, Ferhat Göçer ve Haluk Levent hayranlarının karşısına çıkacak.

BALE, TİYATRO, SİNEMA...

Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede sanatseverler farklı mekanlarda sahne performanslarıyla buluşacak. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları festivalde olacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER

Festival boyunca Ümraniye Belediye Binası önünde kurulacak Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alacak.

Lisanslı çocuk oyunları ve etkinlikleri ile "Karagöz Gölge Oyunu", "Nasrettin Hoca Müzikali" gibi geleneksel etkinlikler de çocuklarla buluşacak.

Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.

Rami Kütüphanesi ise başta geleneksel sanatların çocuklar ile tanıştırıldığı ve deneyimlemelerinin sağlandığı birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İstanbul AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde festival boyunca çocuklara yönelik sanat atölyeleri, müzik etkinlikleri gibi eğlenceli ve eğitici çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Pera Müzesi, 28 Eylül ve 5 Ekim'de çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Fişekhane'de 6 Ekim günü çocuk oyunu "44 Kedi Live Show", çocuklarla buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)