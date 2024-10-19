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Bağcılar Kitap Fuarı, kapılarını 18-26 Ekim tarihleri arasında kitapseverlere açtı.

Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen fuarın açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu katıldı.

Sohbetten eğlenceye farklı içerikte birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak fuarda kitapseverler sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak.

KİTAP FUARI 26 EKİM'E KADAR AÇIK

Bugün açılan ve 50 yayınevinin yanı sıra 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı fuar, 26 Ekim'e kadar devam edecek.

Alanda kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı bulacak.

"KİTAP FUARLARI ÇOK KIYMETLİ"

Batuhan Mumcu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarih boyunca bilgiye, irfana ve kültüre değer vermiş bir milletin neferi olarak kitap fuarlarının çok kıymetli olduğunu söyledi. Mumcu, şunları ifade etti:

Anadolu coğrafyası binlerce yıllık medeniyetimizin mirasçısı olarak bilginin ışığında yükselmiş ve insanlığa rehberlik etmiştir. Tarihimize baktığımızda büyük kütüphaneler kurmuş, alimler yetiştirmiş ve kitapları en kıymetli hazinelerimiz arasında görmüş bir milletiz. Kitap fuarları bu köklü geleneğimizin bir parçası olarak gençlerimiz ve tüm kitapseverler için önemli bir durak halindedir. Kitaplar sadece bilginin kaynağı değildir. İnsana yeni ufuklar açan, yeni bir bakış açısı kazandıran kıymetli bir hazinedir.

"TOPLUMLARIN KÜLTÜR MİRAS TAŞIYICISI"

Aynı zamanda toplumların kültürel mirasının da en güvenli taşıyıcılarıdır. Modern toplumlarda teknoloji hızla ilerlerken, kitapların yeri ve önemi bazen sorgulansa da kitaplar hala kültürel, entelektüel ve ruhsal gelişimin en temel taşı olarak devam etmektedir.

"HEDEFİMİZ, 750 BİN RAKAMININ ÜZERİNE ÇIKMAK"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de açılışın coşkulu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

Coşkulu bir açılış gerçekleştirdik. Göreve geldikten sonra başlattığımız geleneğin bu yıl 3’üncüsünü yaptık. İlçe belediyeleri düzeyinde ülkemizin en prestijli boyutuna da ulaştık. 27 tarihçi yazar bizlerle beraber olacak. Vatandaşlarımızla hem söyleşiler yapacaklar hem de kitap imzalayacaklar. 50 yayınevi burada. Kitap fuarları kitap sevgisinin yaygınlaştırırken diğer taraftan da kitabın sosyal hayat içerisinde ki yerini daha da genişletmeye gayret ediyoruz. Kitap fuarı festival havasında gerçekleşiyor. 8 konserimiz olacak. Vatandaşlarımıza birçok ikramımız olacak. Bağcılarımızın ve bölgenin kalbi 9 gün boyunca burada atacak. İlk yıl 350 bin ziyaretçimiz varken, geçen yıl 550 bine yükseldi. Bu yıl çevredeki ilçelerle birlikte hedefimiz 750 binin üzerine çıkmak. Bağkartlı olan vatandaşlarımıza yayınevlerimiz yüzde 25 ekstra indirim yapacak. Buraya ziyarete gelen vatandaşlarımızın kartlarına günlük 5 puan yükleyeceğiz. Hedefimiz kitabın vatandaşımızın sosyal yaşamındaki katkısını daha fazla yaygınlaştırmak.

Bu dönem için mottomuz; Bağcılar’da standartları yükseltme zamanı. Bağcılarımızın her tarafını kütüphanelerimizle donatıyoruz. Dev bir şehir kütüphanesini yıl sonunda açacağız. Bu dönem içerisinde kütüphanelerimizin oturma kapasitesini 5 katına çıkaracağız. Mahallelerimizde kültür sanat etkinliklerini yaymaya devam ediyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe daha donanımlı bir nesil olarak yetişmelerine fırsat tanımak istiyoruz.

AÇILIŞTA KONUŞMA YAPANLAR

Açılışta, AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ALAN

Çocuklar için özel alanların oluşturulduğu fuarda, ziyaretçiler Fuar Köşesi'nde hatıra fotoğrafı çektirebilecek.

ÜNLÜ YAZARLARIN HAYAT HİKAYELERİ

Fuarda, edebiyat dünyasında eserleriyle iz bırakan ünlü yazarların fotoğrafları ile hayatlarını anlatan bir köşe de kitapseverlerin ilgisine sunulacak.

Bağcılar Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri de yaptıkları tablo, takı ve benzeri el sanatları ürünlerini fuarda sergileyecek.

FUARA ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Fuar neticesinde bir marka olan BKF’ye AK Parti Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Mete Yarar, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Şermin Yaşar, Hayati İnanç, Ercan Kesal, Türker Akıncı, Turan Kışlakçı, Savaş Barkçin, Zeynep Betül Akyıldız, Onur Erol, Zahide Tuba Kor, Şükran Kaymak, Güven İslamoğlu, Cansu Canan Özgen, Saliha Erdim, Beydan Budak, Yasin Pişgin, Orhan Toker, Fatih Duman, Anıl Basılı, Ayşegül Dede, Sadık Yalsızuçanlar, Turgay Güler ve Sertaç Abi gibi ünlü isimler de katılacak.

“YAYINEVLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK FAZLA”

Fuara kitap almaya gelen Erkan Şemsi, “Ben Gaziosmanpaşa’dan geldim. Fuarın bu yıl 3’üncüsü düzenleniyormuş. Sosyal medyadan inceleyip araştırdıktan sonra geldim. Atmosfer güzel. Şu an tarihle ilgili kitap arıyorum. Bu merak öğrencilik yıllarımdan geliyor. Belediyenin organizasyonluğundaki fuarın meydanda olması çok iyi. Yayınevlerinin de çeşitliliği çok fazla. Çok beğendik.” ifadelerini kullandı.

“OĞULLARIM KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVİYOR”

Fuara çocuklarıyla gelen Tuğba Kaplan, “Oğullarım kitap okumayı çok seviyor. Geçen sene gelmiştik bu seneyi de iple çekiyordu. İmzamızı aldık şimdi şimdi stantları geziyoruz. Kitap okumayı çok sevdikleri için ben de teşvik ediyorum. Çok şanslıyım. Biz her gün 60 sayfalık bir kitap okuyoruz. Yarım saat kitap okuma saatimiz oluyor.” diye konuştu.