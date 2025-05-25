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DHA

İstanbul Fatih'te bulunan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ana kubbesinde, güçlendirme ve restorasyon çalışması devam ediyor.

Oluşturulan Bilim Kurulu'nun yaptığı analiz ve incelemeler neticesinde yapının ana kubbesinde güçlendirme ihtiyacı olduğu belirlenmişti.

RESTORASYON SÜRECİNE ALINDI

Bu nedenle ana kubbe, tarihinin en geniş ve en kapsamlı restorasyon sürecine alındı.

Restorasyon Bilim Kurulu'nun denetimi ile uygulanmaya başlandı.

ÖZGÜN HALİ TİTİZLİKLE KORUNACAK

Ana ve yarım kubbeler depreme karşı daha dayanıklı hale getirilecek ve yapının özgün hali titizlikle korunacak.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ayasofya Camii'nin kubbesinde ve minaresinde devam eden restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.