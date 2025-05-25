DHA
İstanbul Fatih'te bulunan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ana kubbesinde, güçlendirme ve restorasyon çalışması devam ediyor.
Oluşturulan Bilim Kurulu'nun yaptığı analiz ve incelemeler neticesinde yapının ana kubbesinde güçlendirme ihtiyacı olduğu belirlenmişti.
RESTORASYON SÜRECİNE ALINDI
Bu nedenle ana kubbe, tarihinin en geniş ve en kapsamlı restorasyon sürecine alındı.
Restorasyon Bilim Kurulu'nun denetimi ile uygulanmaya başlandı.
ÖZGÜN HALİ TİTİZLİKLE KORUNACAK
Ana ve yarım kubbeler depreme karşı daha dayanıklı hale getirilecek ve yapının özgün hali titizlikle korunacak.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ayasofya Camii'nin kubbesinde ve minaresinde devam eden restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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