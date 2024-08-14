İstanbullu tiyatro izleyicisi 'Fosforlu Cevriye'yi sevdi İstanbullular yaz geceleri, geleneksel olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dev eserlerle buluşuyor. Bu eserlerden klasikleşen "Fosforlu Cevriye" müzikali de bunlardan biri.

Özel Haber

Gülriz Sururi'nin uyarladığı, Yelda Baskın'ın hayat verdiği “Fosforlu Cevriye”, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu.

İzleyici, “Fosforlu Cevriye”yi açık havada izleme olanağı buldu ve aldığı keyfi alkışlarına yansıttı.

Fosforlu Cevriye, 1930'lu ve 40'lı yılların İstanbul'unun, tüm canlılığı ve renkliliğiyle sahneye taşındığı bir oyun.

ZAMANDA YOLCULUK

Oyun, etkileyici karakterleri, dönemi yansıtan kıyafetleri ve dönemin atmosferini yansıtan müzikleriyle izleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.

OYUNDA 1930-40'LI YILLAR YAŞATILIYOR

Oyunda 1930-40’lı yılların İstanbul’u zengin tasvirleriyle sunuluyor.

FOSFORLU CEVRİYE

Anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduğuna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata mevkiinde yaşayan Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil aslında İstanbul sokaklarının ta kendisidir.

Hastalık ve soğuktan ölüme yaklaştığı o gece, karşısına çıkan esrarengiz bir adam sayesinde hayata ve kara sevdaya tutunur.

Cevriye’nin çaresizken karşısına çıkan bu adam, aslında gizli yaşayan bir idam mahkumudur.

Cevriye onu tanıdığı günden sonra artık bambaşka bir “insan” olacaktır.

SEVDİĞİ İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALAN BİR KADININ HİKAYESİ

Hapis, sürgün, aradan geçen zaman ve türlü belalara rağmen bu aşktan vazgeçmeyen Cevriye, sevdiği için her şeyi göze alacaktır.