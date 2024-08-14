İstanbullu tiyatro izleyicisi 'Fosforlu Cevriye'yi sevdi

Gülriz Sururi'nin uyarladığı, Yelda Baskın'ın hayat verdiği “Fosforlu Cevriye”, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu.
İzleyici, “Fosforlu Cevriye”yi açık havada izleme olanağı buldu ve aldığı keyfi alkışlarına yansıttı.
Fosforlu Cevriye, 1930'lu ve 40'lı yılların İstanbul'unun, tüm canlılığı ve renkliliğiyle sahneye taşındığı bir oyun.
ZAMANDA YOLCULUK
Oyun, etkileyici karakterleri, dönemi yansıtan kıyafetleri ve dönemin atmosferini yansıtan müzikleriyle izleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.
OYUNDA 1930-40'LI YILLAR YAŞATILIYOR
Oyunda 1930-40’lı yılların İstanbul’u zengin tasvirleriyle sunuluyor.
FOSFORLU CEVRİYE
Anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduğuna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata mevkiinde yaşayan Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil aslında İstanbul sokaklarının ta kendisidir.
Hastalık ve soğuktan ölüme yaklaştığı o gece, karşısına çıkan esrarengiz bir adam sayesinde hayata ve kara sevdaya tutunur.
Cevriye’nin çaresizken karşısına çıkan bu adam, aslında gizli yaşayan bir idam mahkumudur.
Cevriye onu tanıdığı günden sonra artık bambaşka bir “insan” olacaktır.
SEVDİĞİ İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALAN BİR KADININ HİKAYESİ
Hapis, sürgün, aradan geçen zaman ve türlü belalara rağmen bu aşktan vazgeçmeyen Cevriye, sevdiği için her şeyi göze alacaktır.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış