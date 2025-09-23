İstanbul'un 67 yıllık simge oteli yıkıldı

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde 1958 yılında hizmete açılan Çınar Otel, hem yerli hem de yabancı birçok önemli ismi ağırlayarak kısa sürede İstanbul’un simge yapılarından biri haline gelmişti.

ULUSLARARASI TOPLANTILARA EV SAHİPLİĞİ

1959 yılında, dünyanın önde gelen isimlerinin katıldığı 8. Bilderberg Toplantısı’na ev sahipliği yapan otel, uluslararası alanda da dikkat çekmişti. Özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda seçkin kesim ve futbol kulüplerinin popüler tercihi olan mekan, sayısız Yeşilçam filmine de sahne olmuştu.

TARİHİ EVLİLİKLERE TANIKLIK

Çınar Otel, Necmettin Erbakan ve Nermin Erbakan çiftinin 10 Ocak 1967’deki evliliğine de tanıklık etmişti.

RESTORASYONA RAĞMEN YIKIM KARARI

80’li yıllardan sonra popülerliğini kaybeden otel, 50. yılını kutlamak amacıyla iki yıl süren bir restorasyondan geçti. Ancak son olarak İngiltere’de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alınan otel için yıkım kararı alındı ve çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı.

MAHALLE SAKİNLERİ ÜZGÜN

Yeşilköy sakinlerinden Asena Asal, otelin yıkılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Buranın ikonik otellerinden bir tanesiydi. Yıkılması bizim için çok üzücü oldu. Yerine ne yapılacak bilmiyoruz ama onun yeri dolmayacak." dedi.

30 yıldır Yeşilköy’de esnaflık yapan Seragan Hicazoğlu ise, "Çınar Otelimiz çok güzeldi, Yeşilköy’ün simgesiydi. Burası tarihi bir yerdi." ifadelerini kullandı.