İstanbul'un Resmi sergisi ile sanatsal İstanbul turu

AA

İstanbul'un Resmi sergisi, İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarını sanatseverlerle buluşturan sergide, şairlerin dizeleri de resimlerle birlikte sunuluyor.

Yaklaşık bir yıl boyunca İstanbul'daki Heykel Müzesi'nin ilk süreli sergisi olarak ziyaretçilerin beğenisini kazanan ve yaklaşık 85 bin ziyaretçinin gezdiği sergi, şimdi de Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

ŞİİRİN EŞLİK ETTİĞİ RESİMLER

Serginin küratörü ve sanat tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul'un Resmi sergisini İstanbul'dan Ankara'ya getirdiklerini, müzenin mekansal durumundan dolayı eser sayısını yarı yarıya düşürdüklerini anlattı.

İstanbul'un bin yıldır sanatçılara, yazarlara ilham verdiğini ifade eden İrepoğlu,