İznik Gölü'ndeki batık bazilika gelecek yıl ziyarete açılacak

AA

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen İznik Kazı Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı" ile Roma tiyatrosu, Hisardere nekropol alanı, çini fırınları ve İznik Gölü Bazilikal Kilisesi'ni kapsayan kazı çalışmalarının dönem sonu değerlendirmesi, kazı alanı yakınında gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantıda yaptığı konuşmada, İznik'in dünyanın kültürel anlamda en kıymetli bölgelerinden olduğunu söyledi.

Bazilikanın inanç tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bozbey, şunları kaydetti:

"TURİZM PAYI ARTACAK"

"Prof. Dr. Mustafa Şahin'in kazı başkanlığında çalışmalar devam etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların devam etmesine katkı sağlıyoruz. İznik Gölü Bazilikal Kilisesi, Birinci Konsil'in kabulünün 1700'üncü yılı olan 2025 yılında ziyarete açılacaktır. 2025 yılı İznik ve Bursa için önemli bir yıldır. Dünyada İznik'in ve Bursa'nın yerinin önemli olduğu vurgusunu oluşturmalıyız. Bu algıyı oluşturursak bölgeye ve Bursa'ya daha fazla turist gelecektir, turizm payımız da artacaktır."

UNESCO LİSTESİ'NE DAHİL EDİLDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Bursa'daki Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) 2014'te Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildiğini hatırlattı.

BURSA'DA 31 MÜZE VAR"