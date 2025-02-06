Joachim-Ma Stradivarius adlı tarihi keman satışa çıkıyor

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Kemanın, Lady Blunt adlı Stradivarius kemanın 15.9 milyon dolarlık rekorunu geçerek dünyanın en pahalı müzik aleti olması bekleniyor. New England Konservatuvarı’nın sattığı kemanın geliri öğrenci bursları için kullanılacak.

Kemanın tarihçesine baktığımızda net bir başlangıç bilgisi göremiyoruz. Bazı kaynaklarda Türklere ait kemençe kiminde de Araplara ait rebap keman yapımına ilham veren enstrümanlar olarak zikrediliyor.

19. yüzyılda bazı değişiklikler yapılsa da 16. ve 17. yüzyılda yaşayan ve sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen keman yapım ustaları müzik aletine gerçek formunu kazandırmışlar. Tabii Antonio Stradivari de bu ustalar arasında.

Antonio Stradivari 1644 yılında İtalya’da doğmuş, 12 yaşında keman atölyesinde çırak olarak işe başlamış, 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupa’da bir marka haline gelmiş. Sadece keman değil viyola, viyolonsel, arp, çello gibi yaylı enstrümanlar da üretimleri arasında yer almış.

"KOPYASIDIR" ETİKETİ

Antonio Stradivari ölünce, Stradivarius üretimlerini çocukları devam ettirse de sonraki üretimlerin usta yapımcının üretimleriyle eş değer olmadığı kabul ediliyor. Bununla birlikte 19. yüzyılda üretilen Stradivarius enstrümanlarının "Kopyasıdır" etiketi taşıması zorunlu tutulmuştur.



BÜYÜK SIR

Tradivari’nin 1737 yılında hayatını kaybettiği ve 93 yıllık yaşamında 512 keman ile 1100 yaylı çalgı ürettiği biliniyor. Stradivari’nin bütün kemanları el işçiliğinin bir ürünü. Bu ürünün “üstün ve mükemmel” sözüyle ifade edilen nitelikleri bilim adamları tarafından defalarca incelenmiş ve hala incelenmeye devam ediliyor. Kemanın yapımında hangi ağaç kullanılmış, nasıl bir vernik sürülmüş en ufak ayrıntısına kadar masaya yatırılıyor. Buna karşılık Stradivarius’lar pek çok noktada sırrını korumaya devam ediyor.