Kadınlara ilham veren güçlü duruşuyla bilinen Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergi, aynı zamanda dünyada günlükler özelinde hazırlanan ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Ünlü ressam pek çok kadına ilham kaynağı oldu.

AA

Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi, Türkiye'de ilk kez İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 28 Eylül'de İstanbul Grand Pera Tarihi Bina'da sanatseverlerle buluşacak.

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan fiziksel ve dijital sergi, aynı zamanda dünyada günlükler özelinde hazırlanan ilk sergi olma özelliğini taşıyor.

Fiziksel ve dijitalin kombinasyonu olan sergi, Kahlo'nun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor.

Frida Kahlo'nun günlüklerinde yer alan düşünceler, duygular ve ilham kaynaklarıyla doğrudan bir etkileşim kurma fırsatı sunan sergi, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim vadediyor.

ZİYARET İÇİN SON TARİH 26 EKİM

Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş interaktif deneyim alanlarından dijital enstalasyonlara kadar birçok yeni nesil teknolojinin kullanıldığı sergi, 26 Ekim'e kadar görülebilecek. Sergi, 2-30 Kasım'da ise Antalya’da sanatseverlerle buluşacak.

FRİDA KAHLO KİMDİR

Meksika'da 1907'de doğan Frida Kahlo, yaşamı boyunca çok büyük sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Henüz 6 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağını tam olarak kullanamayan Kahlo, 18 yaşında geçirdiği trafik kazasından sonra da 32 kez ameliyat oldu ve uzun süre yatağa mahkum kaldı.

Kahlo, ailesinin teşvikiyle resim yapmaya başladı. Babası, resim çizebilmesi için kızının yatağının bulunduğu odanın tavanına ayna taktırınca, Kahlo bu zorluklardan güçlü bir sanatçı olarak çıktı.

KADINLARA İLHAM VEREN GÜÇLÜ DURUŞ

Yatakta aynadan gördüklerini çizmeye başlayan usta sanatçının 143 eserinden 55'i, fiziksel yaraların dışavurumuyla tablolarına yansıdı.

Yaşadıklarına rağmen hayatı boyunca güçlü ve kararlı olan Kahlo, Meksika kültürünü yansıtan eserleri ve özellikle kadınlara ilham veren güçlü duruşuyla dünya sanat tarihine damga vurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)