Kadir İnanır'dan yapım şirketlerine dava: Filmlerimi ücretsiz yayınlıyorlar; hakkımı talep ediyorum

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Türk Sineması'nın usta aktörü olan Kadir İnanır'dan yapım şirketlerine dava... Usta oyuncu yaptığı açıklamada filmlerinin ücretsiz yayınlandığını ve şikayetçi olacağını söyledi. İnanır; "Paraya ihtiyacım yok ama emeğe saygı" dedi.

Sanatçının avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, yapım şirketlerinin, filmlerin televizyon kanalları ile dijital platformlardaki yayımları üzerinden yıllardır telif ödemeden ciddi gelir elde ettiği belirtildi.

Usta oyuncu şöyle konuştu;

"HAKKIMI TALEP EDİYORUM"

"Emek sömürüsüne karşı hakkımı talep ediyorum. Uzun yıllardır sinema ve televizyon sektörüne emek vermiş bir sanatçı olarak şunu açıkça ifade etmek isterim ki; açmış olduğum davalar, sadece şahsımı ilgilendiren bireysel hukuk mücadeleleri değildir. Bu davalar, aynı zamanda sektördeki tüm sanatçıların hak mücadelesidir."

"MESELE BİR KİŞİNİN HAKKI DEĞİL"