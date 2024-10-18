Kadrajından anları ölümsüzleştiren fotoğraf ustası Ara Güler, kabri başında anıldı

AA

Efsane foto muhabiri Ara Güler, 6 sene önce hayatını kaybetti. Usta fotoğrafçının ölüm yıl dönümünde sevenleri yalnız bırakmadı. Kabri başında anılan Ara Güler'in anma etkinliğine; Güler'in asistanı Fatih Aslan ile manevi kızı İpek Aslan, yakın arkadaşı Dayk Miricanyan, Prof. Ozan Bilgiseren, Gülnur Cengiz ve Tanın Helvacı ile sevenleri katıldı.

Sanatçının mezarı başında dua edilerek ilahilerin söylendiği törenin ardından katılımcılara, Ara Güler hayrına acı badem kurabiyesi ikram edildi.

Ara Güler'i anmak için ayrıca bu akşam Atlas Sineması'nda "Ara Güler Belgeseli" gösterimi ile Okan Bayülgen ve Coşkun Aral'ın katılacağı söyleşi düzenlenecek.

ARA GÜLER

16 Ağustos 1928'de doğan, lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken yönetmen ve oyun yazarı olma hayaliyle Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam eden Ara Güler, 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Güler, 1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto muhabirliği görevlerini üstlendi. Hayat dergisinde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başlayan Güler, 1953'de Henri Cartier Bresson ile tanışarak, Paris Magnum Ajansı'na katıldı.

Güler'in, Kanada'da 1967'de açılan "İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Fotoğrafın On Ustası" adlı sergide; aynı yıl Almanya'da Köln'de Fotokina Fuarı'nda yapıtları sergilendi.

ARA GÜLER ÖLDÜ

Usta fotoğrafçı, 18 Ekim 2018'de hayatını kaybetti.