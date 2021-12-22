Kadroda Sereney, Enis ve Ezgi var! Alice, sahnelere dönüyor…

Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve İbrahim Selim gibi isimlerin oynadığı "Alice Müzikali" yeniden başlıyor.

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen "Alice Harikalar Diyarında", müzikal olarak sahneye uyarlandı.

İlk kez 7 Şubat 2019'da sahnelenen ve pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde de "Haldun Dormen Özel Ödülü" ve "En İyi Koreografi Ödülleri"nin sahibi olan "Alice" müzikali, uzun bir aranın ardından yeniden perde açacak.

Sahne prodüksiyonu, görsel efektleri, farklı kostümleri, müzikleri ve yetenekli oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak müzikal, seyircisine kavuşacak.

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında hayata geçirilen müzikal, 7 Şubat'tan itibaren yeniden Zorlu PSM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

KADRODA EFSANE İSİMLER

Müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" karakterinde izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolünde yer alıyor.