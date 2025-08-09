Kahramanmaraşlı mukarnas ustası, mesleğini gençlere öğretmek istiyor

Kahramanmaraş'ta Halil Maraşlıoğlu, asırlık Türk-İslam sanatlarından biri olan mukarnas sanatına devam ederek yaşatmayı sürdürüyor. Mihraplardan kubbelere kadar cami mimarisinin en zarif detaylarını oluşturan özel teknik, Maraşlıoğlu'nun ellerinde hem estetik bir şaheser hem de akustik bir mühendislik harikasına dönüşmesi dikkat çekiyor.

"BU ESERLER SADECE SÜS DEĞİL, MÜHENDİSLİK HARİKALARI"

Kentte yaşayan ahşap ustası Halil Maraşlıoğlu, geleneksel Türk-İslam sanatlarından biri olan mukarnası ahşap işçiliğiyle buluşturarak zamana meydan okuyan eserler ortaya koyuyor. Camilerde özellikle mihrap bölgesinde kullanılan mukarnas sanatını yıllardır icra eden Maraşlıoğlu, bu özel teknikle hem estetik hem de akustik açıdan fonksiyonel eserler üretiyor. Kündekari ve oyunmacılık gibi geleneksel tekniklerin yanı sıra mukarnas üzerine yoğunlaşan usta, ahşapta ses yankısını optimize eden hesaplamalarla çalıştığını söyledi. Kestane kerestesi kullandığını belirten Maraşlıoğlu, hem yurt içinden hem de yurt dışından sipariş aldığını belirterek, "Bu eserler sadece birer süs değil, aynı zamanda ses düzenini mükemmel hale getiren mühendislik harikalarıdır" dedi.

"SANATI GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Şu sıralar Kahramanmaraş'taki bir cami için çalıştıklarını belirten Maraşlıoğlu, mihrap parçalarının montajına başladıklarını ve devamının da kısa sürede tamamlanacağını aktardı:

Kahraman Maraş'ta ahşap ustasıyım. Uzun yıllar ahşap çalışmalarımız oldu. Bunda kündekari, mukarnas ve diğer çalışmalarımızda oyunmacılık olmam üzere birçok çalışmalar yaptık. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu yapmış olduğumuz sanat mukarnas sanatı. Türk İslam sanatında mukarnas sanatı olarak geçer. Bu yapmış olduğumuz mukarnas, camilerimizin mihraplarında kullanılan bir sanattır. Bu çalışmalar uzun yılların bir araştırması, çalışması. Biz de ecdadımızdan, ustalarımızdan görmüş olduğumuz bu sanatı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir de bunun ekosu var. Mesela sesi şöyle baktığın zaman burada bir yoğunlaştırma var. Ecdadımız bu şekilde çalışmayı yaparken, çok mükemmel bir ses düzeneği olsun yankı yapsın diye mükemmel bir tasarım, mükemmel bir hesaplama yapmış. Zaten de şu anda belli ediyor kendisini. Kerestemiz de kestane kerestesidir. Şu anda siparişleri aldık, yurt içi ve yurt dışında olmak üzere, çalışmamız devam ediyor.

Bu sanatı gelecek nesillere aktarmak istediklerinin de altını çizen Maraşlıoğlu, şunları söyledi: