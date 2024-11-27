Kapadokya'da turistlerin cam atıkları, sanata dönüşüyor

AA & Ensonhaber

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle yürütülen "Bölgede Oluşan Atık Cam Şişelerin Seramik ve Çömlek ile Dönüştürülmesi" projesi, atık cam ve şişeleri ekonomiye kazandırarak çevreye katkı sağlıyor.

Geçen yıl başlatılan bu projeyle, bölgedeki otel, restoranlar ve çöplerden toplanan cam atıkları, NEVÜ'nün Avanos ilçesindeki yerleşkesinde çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Renklerine göre ayrılan atık camlar, temizlendikten sonra öğütülüp farklı boyutlara kesiliyor.

Akademisyenler ve öğrenciler, bu cam parçalarını bölgenin seramik ve çömlek üretiminde kullanılan çamurla karıştırarak farklı şekillerde objeler tasarlıyor. Ardından, 1040 derecelik fırınlarda pişirilerek süs eşyaları, tablolar ve pratik kullanım için çeşitli ürünlere dönüşüyor.

"ATIK CAMLARIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ İNDİRGEMEK İSTEDİK"

AHİKA Yatırım Destek Ofisi Bölgesel Kalkınma Uzmanı Tibethan Memişoğlu, bu projenin hem bölge ekonomisine katkı sunacağına hem de Kapadokya'nın imajını güçlendireceğine inandığını belirtti:

Kapadokya'da turizm değer zinciri araştırması yaparken, atık cam ve şişelerin çevreye zarar verdiğini fark ettik. Bu proje ile bölgedeki sanatçılarla iş birliği yaparak, atık camları eritip veya toz haline getirip farklı ürünler elde edilebileceğini gördük. Bu sayede bölge yeni bir değer kazanırken, aynı zamanda çevre bilinci de arttı. Turist sayısındaki artış sosyal ve ekonomik faydalar sağlasa da, beraberinde tüketimle ilgili sorunlar da yaratabiliyor. Biz de bu olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla bu projeyi geliştirdik.

TEMİZLENİP ÖĞÜTÜLEN CAMLARDAN ÇEŞİTLİ EŞYALAR ÜRETİLİYOR

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, camın, farklı medeniyetlerin geliştirdiği yeni tekniklerle tarih boyunca insanlık için değerli bir malzeme olduğunu vurguladı.

Yürüttükleri projeyle camın farklı bir değerlendirme aşamasına taşındığını belirten Serinsu, öğrencilere yönelik sunumlarla atıkların dönüştürülmesinde önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Araştırma ve uygulama sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu belirten Serinsu, şunları söyledi:

Çamurun ve seramik ürünlerinin ön planda olduğu bölgede, seçmeli cam derslerinde çalışmalar yapıyoruz. AHİKA’nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz AR-GE çalışmaları sayesinde, bölgenin kırmızı çamuruyla çöplerden topladığımız cam atıkları değerlendirebildik. Öğrencilerimize eğitim veriyoruz; camları topluyor, temizliyor ve değirmende öğütüyoruz. Bu işlem sonrasında birkaç santimetre ebadında cam parçaları elde ediyoruz. Cam öğütüldüğü için dokunmakta herhangi bir zarar vermiyor. Çamurla karıştırıp şekil verdikten sonra kurutuyor ve seramik fırınında pişiriyoruz. Çamurda yüzde 80 cam atığı kullandığımızda, yüzeyde daha camsı bir tabaka oluştuğunu gözlemledik. Bu nedenle seramiklerde sır kullanmadan çalışmamız mümkün oldu. Bu, hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir yaklaşım ortaya koyuyor. Gelecekte atölye ve işletme sahiplerine eğitimler vererek, yörenin ürün yelpazesinde camı da eklemeyi planlıyoruz.

Öğrencilerden Özge Baysal Avşar, eğitim sürecinde yeniliklerle karşılaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti. Banu Aktekin ise atık camları şekillendirirken, tel ve ahşap gibi geri dönüşüm malzemelerini kullandıklarını, böylece çöpe gidecek malzemelerin yeniden değerlendirildiğini kaydetti.