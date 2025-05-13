Kapalı gişe oynayan, Şener Şen'in başrolde olduğu Zengin Mutfağı seyirciye veda ediyor

AA

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 8 yıldır sahnelenen "Zengin Mutfağı" oyunu, 10 Haziran'da son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Vasıf Öngören imzası taşıyan, DasDas prodüksiyonu Zengin Mutfağı'nın oyuncu kadrosunda Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı yer alıyor.

ZENGİN BİR AİLENİN MUTFAĞI

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini, Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor.

SİNEMAYA UYARLANDI

Zengin Mutfağı, ilk olarak 1978’de İstanbul Şehir Tiyatrolarında Başar Sabuncu yönetiminde sahnelendiğinde başrolünü Şener Şen, “Lütfü Usta” karakteriyle üstlenmişti. Oyun, işçi sınıfı hareketinin hem sınıf içinde hem de toplumsal katmanlar içinde karşılık bulduğu ’70’li yılları konu alıyor. Burjuva bir ailenin konağının mutfağında geçen oyun, gelişen sınıf hareketi karşısında kayıtsız kalmayan, konağın sadık emekçilerinin değişimini ve çelişkilerini anlatıyor.

Zengin Mutfağı, aynı isimle 1988 yılında beyaz perdeye yine Başar Sabuncu tarafından sinemaya aktarılırken, filmin başrolünü de yine Şener Şen üstlenmişti. Oyunun ilk sergilendiği yılların politik atmosferi olmasa da bir yıl sonra işçi sınıfının tarihine tekrar damgasını vuracak 1989 Bahar Eylemlerinin arifesindeydi