Karabük'te dünyanın en pahalı baharatı safran ile yaptığı tatlıyı tescilletti

İHA

Karabük’ün tarihi Safranbolu ilçesinde, Gülevi’nin işletmecisi ve yüksek mimar İbrahim Canbulat, 2008 yılından bu yana Safranbolu safranının tanıtımı ve gelişimi için yoğun bir çaba harcıyor. İlçenin kültürel ve turistik kimliğinde önemli bir yere sahip olan bu kıymetli baharatı gastronomiye kazandırma hedefiyle yola çıkan Canbulat, safranın eşsiz aromasını tatlı dünyasına taşıyarak ‘Yanık Safran’ adını verdiği özel bir lezzet geliştirdi.

DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI İLE YAPILAN TATLI TESCİLLENDİ

Yöresel mutfağa yenilikçi bir soluk getirmek isteyen Canbulat, kilosu 450 bin TL’ye kadar ulaşan ve “dünyanın en pahalı baharatı” olarak bilinen safranı kullanarak üç aylık titiz bir çalışmanın ardından bu özel tatlısını Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil ettirdi.

Gastronomi alanında safranın yeterince değerlendirilemediğine dikkat çeken Canbulat, Safranbolu’da safran üretiminin her geçen yıl artsa da mutfak kültüründe hak ettiği yeri bulamadığını ifade etti. Gülevi işletmesi olarak safrana dair 60’a yakın farklı lezzet sunduklarını belirten Canbulat, misafirlerine bu benzersiz tatları deneyimleme fırsatı sunduklarını vurguladı.

KENDİNE ÖZGÜ BİR TARİFLE HAZIRLANIYOR

Özgün bir reçeteyle hazırlanan ‘Yanık Safran’, kısa sürede büyük ilgi görerek adeta bir gastronomi markasına dönüştü. Canbulat, tatlıya duyulan ilgiyi şu sözlerle dile getirdi:

Büyük gruplar sadece bu tatlıyı yemek için rezervasyon yaptırıyor. Bu yoğun talep, tescil sürecini de kaçınılmaz hale getirdi. Üç aylık bir başvuru sürecinin ardından hem adı hem de yapılış tarzı özgün bulunarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

12 KİŞİLİK PORSİYONDA 2 GRAM SAFRAN KULLANILIYOR

Canbulat, tescil sürecinin ardından başka işletmelerin de safran gastronomisine daha fazla yönelmesini umduğunu dile getirirken, 12 kişilik bir tatlı porsiyonunda 2 gram safran kullandıklarını belirtti. ‘Yanık Safran’, hem Safranbolu’nun geleneksel mirasına modern bir dokunuş katıyor hem de bölgenin en değerli baharatını dünya mutfağına taşıma yolunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.