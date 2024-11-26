Karabük'te H.z Süleyman'a ait olduğu düşünülen betimli kolye

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Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığındaki kazı ve restorasyon çalışmalarında, milattan sonra 5. yüzyıla ait Hazreti Süleyman betimli muska olarak kullanılan kolye ucuna rastlandı. Çelikbaş, "SDJ-3’ olarak adlandırdığımız yapının içerisinde gerçekleştirilen kazılar esnasında ortaya çıkardık. Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. Çünkü daha önce benzer örneklerine hiç bu coğrafyada rastlanılmamıştı.” dedi.

"RABB'İMİZ KÖTÜLÜĞÜ YENDİ"

Kolye ucunun üzerindeki yazıtta “Rabb’imiz kötülüğü yendi” yazdığını anlatan Çelikbaş, “Peki bu kolye ucu, bu muska neden burada ele geçti"?

Çelikbaş; şöyle dedi:

"ASKERİ NİTELİĞİN ETKİSİ VAR"