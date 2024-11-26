Karabük'te H.z Süleyman'a ait olduğu düşünülen betimli kolye

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığındaki kazı ve restorasyon çalışmalarında, milattan sonra 5. yüzyıla ait Hazreti Süleyman betimli muska olarak kullanılan kolye ucuna rastlandı. Çelikbaş, "SDJ-3’ olarak adlandırdığımız yapının içerisinde gerçekleştirilen kazılar esnasında ortaya çıkardık. Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. Çünkü daha önce benzer örneklerine hiç bu coğrafyada rastlanılmamıştı.” dedi.
"RABB'İMİZ KÖTÜLÜĞÜ YENDİ"
Kolye ucunun üzerindeki yazıtta “Rabb’imiz kötülüğü yendi” yazdığını anlatan Çelikbaş, “Peki bu kolye ucu, bu muska neden burada ele geçti"?
Çelikbaş; şöyle dedi:
"ASKERİ NİTELİĞİN ETKİSİ VAR"
"HadrianopolisAntik Kenti’nin sahip olduğu askeri niteliğin etkisi var. Nedir? Hadrianopolis’te bir süvari birliğinin varlığını daha önceki yıllarda da arkeolojik kazılar neticesinde somut verilerle tespit etmiştik. Betim açısından benzer örnek Filistin’imizin başkenti Kudüs’te ortaya çıkmıştır.”
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