Karahantepe Ören Yeri'ne koruma çatısı

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Şanlıurfa'da 1997'de gerçekleştirilen kültür envanteri tespiti çalışmaları sırasında, Tek Tek Dağları Milli Parkı içinde bulunan Kargalı Mahallesi yakınlarında Karahantepe'deki kalıntılar fark edildi.

Bölgede Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2017'de başlatılan "Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları" projesi kapsamında alanda yüzey araştırması yapıldı.

Bu araştırmalar sonucunda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre Neolitik döneme ait 250'nin üzerinde "T" biçiminde dikili taş tespit edildi.

YAPIMINA BAŞLANDI

Bölgede 2019'da başlatılan kazılarda, Göbeklitepe ile aynı döneme tarihlenen "T" şeklinde dikili taşlar, yapılar, heykeller ve pek çok obje bulundu.

Arkeoloji dünyasında ve tarih çevrelerinde büyük yankı uyandıran bu kazılar, bölgeye olan ilgiyi artırdı. Gün yüzüne çıkarılan ve yerinde sergilenen eserlerin korunabilmesi için hazırlanan çatı projesinin yapımına başlandı.