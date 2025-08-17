Kastamonu'da 'sarımsak güzeli' seçilmek için yarıştılar

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

Festivalde Türkiye’nin yanı sıra Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Polonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen dans ekipleri, gösterileriyle izleyenleri büyüledi.

Gösterilerin sonunda tüm ülkelerden dansçılar bir araya gelerek erik dalı oynadı; Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile bazı büyükelçi ve konsoloslar da bu ritme katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

13 GENÇ KADIN YARIŞTI

Festival kapsamında düzenlenen yöresel kıyafetli güzellik yarışmasında, 13 genç kadın ülkelerinin geleneksel giysileriyle podyuma çıktı. Tiyatro ve sinema oyuncusu Halil Ergün’ün de yer aldığı jüri, en güzel yarışmacıyı belirledi. Yarışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Indiana Codreaunu “Pompeiopolis güzeli”, Polonya’dan Oliwia Jazdzewska “sarımsak güzeli” seçilirken, Ukraynalı Khrystyna Khryshchuk festivalin genel güzeli oldu. Kazananlara, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından sarımsaktan taç takıldı.

"FARKLI KÜLTÜRLERİ BİR ARAYA GETİRDİK"

Festivalle ilgili konuşan Başkan Arslan, etkinliğin farklı kültürleri bir araya getirmeyi hedeflediğini belirterek, “Festivalin üçüncü gününü geride bırakıyoruz. Konserler, stantlar ve meydandaki etkinlikler büyük ilgi görüyor. Taşköprülüler çok memnun, il dışından gelen misafirlerimize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

FESTİVALİN GÜZELİ UKRAYNALI KHRYSHCHUK

Festivalin genel güzeli seçilen Ukraynalı Khrystyna Khryshchuk ise mutluluğunu dile getirerek, “Bu şehri çok sevdim ve umarım tekrar gelirim. Burada güzel bir kültür var, Ukrayna’daki gibi değil” ifadelerini kullandı.