Kazakistan’da Kımız Festivali: Geleneksel kültür canlanıyor

Kazakistan’ın başkenti Astana’ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akmol ilçesinde düzenlenen “Kımız Festivali”, yerel halkla birlikte birçok yabancı konuğu da bir araya getirdi. Festival, bölgenin köklü kültürel mirasına duyulan ilgiyi artırırken, geleneksel yaşam biçimlerine de sahne oldu.

"Bozok" Açık Hava Müzesi tarafından organize edilen festival, renkli açılış gösterileriyle başladı. Katılımcılara, at sütü sağımı, mayalanma süreci, muhafaza yöntemleri ve kımızın misafirlere ikram edilme biçimleri hakkında sunumlar yapıldı.

AT SÜTÜ İKRAM EDİLDİ

Ziyaretçilere taze sağılmış at sütü anlamına gelen "saumal" ikram edilirken, geleneksel Kazak mutfağından çeşitli lezzetler de tadım için sunuldu.

"KAZAK HALKININ KÜLTÜREL HAFIZASI"

Açılışta konuşan Akmol Belediye Başkanı Darın Sabırgali, festivalin kültürel bir değer taşıdığına dikkat çekerek, "Kımızı tanıtmak ve ona dair gelenekleri yaşatmak için bu tür etkinlikler eşsiz bir fırsat. Kımız yalnızca bir içecek değil, Kazak halkının kültürel hafızasında özel bir yere sahip" dedi.

"BÜYÜKLERİMİZ, GENÇLERE GELENEKLERİ AKTARIYOR"

Sabırgali ayrıca, bu tür buluşmaların nesiller arası bağları güçlendirdiğini vurguladı:

"Bugün burada büyüklerimiz, gençlere geçmişten gelen gelenekleri aktarıyor. Bu aktarım, kültürel süreklilik açısından çok kıymetli."

Festival, hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de uluslararası ziyaretçilerin Kazak gelenekleriyle tanışmasına olanak sundu.