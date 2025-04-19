'Kerbela' yıllar sonra yine kapalı gişe

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Tiyatro sahnesinin belleğinde iz bırakan bir başyapıt olan "Kerbela" isimli oyun yıllar sonra yeniden perde açarak seyircisi ile kucaklaşıyor.

Ali Berktay’ın titiz tarihsel araştırmalarla ördüğü ve sahneye uyarladığı “Kerbela”, seyirciden gelen yoğun istek üzerine Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından yeniden tiyatroseverlerle buluşuyor.

Kerbela Çölü’nde yaşanan büyük acının hikayesinin sahnede her replikte, her duruşta yeniden can bulduğu tiyatro eseri "Zamanı aşan bir yankı" olarak tanımlanıyor.

ZAMANA KARŞI KOYAN BİR ANLATI

Unutulmaz oyunun rejisörlüğünü bir kez daha üstlenen Ayşe Emel Mesci, zamana karşı koyan bir anlatıya, çağdaş bir soluk ve estetik bir bakış katıyor.

SADECE GEÇMİŞİ DEĞİL BUGÜNÜ DE ANLATIYOR

Tarihi bir trajediyi, insanlık vicdanında yankılanan evrensel bir çığlığa dönüştüren bu sahne metni, yalnızca geçmişin değil bugünün de nabzını tutan bir anlatım gücüne sahip.

BİRÇOK PRESTİJLİ ÖDÜL ALDI

İlk kez 2009-2010 tiyatro sezonunda seyirci karşısına çıkan ve sahnelendiği her akşam izleyicisini, tarihin derinliklerine taşıyan “Kerbela”, bugüne kadar birçok prestijli ödüle layık görüldü.

OYUN İZLEYİCİ İLE BULUŞTU

Modern tiyatronun anlatım olanaklarını tarihsel bir trajediyle buluşturacak oyun, 18 Nisan Cuma günü, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

YENİ OYUNCU KADROSU OYUNA TAZE BİR SOLUK GETİRDİ

Yeni oyuncu kadrosu oyuna taze bir soluk getirirken, metnin özündeki şiirsellik ve dramatik derinlik titizlikle korunuyor.

Devlet Tiyatroları'nın gurur verici prestijli yapımlarından biri olan bu büyük eser, bir kez daha salonları doldurmaya ve Kerbela’nın çöl sıcağında yaşanan büyük sınavını sanatın en güçlü diliyle yeniden seyirciyle buluşturmaya hazır.