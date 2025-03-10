Kıbrıs Barış Harekatı beyaz perdeye taşınıyor

AA

Yapımcılığını Esat Deniz Abdaloğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Murat Akkuş'un kaleme aldığı, Kıbrıs Barış Harekatı ve öncesinde Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamlarını konu alan 1974-Ayşe Tatile Çıktı filmi, beyaz perdeye taşınacak.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve öncesinde yaşanan dramatik olayların anlatılacağı film, savaşın ortasında yaşanan bir aşk hikayesi ile Kıbrıs'ta verilen kahramanca mücadeleyi sinemaseverlerle buluşturacak.

YAKINDA VİZYONA GİRECEK

Filmde, savaşın yıkıcılığını çarpıcı şekilde beyaz perdeye taşımayı istediklerini belirten Abdaloğlu, yönetmen koltuğundaki isim ve oyuncu kadrosunun önümüzdeki günlerde açıklanacağını, çekimlerin de yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Abdaloğlu, çekimlerin Girne Beşparmak Dağları ve sahil şeridi ile Lefke ve Bafra bölgelerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti: