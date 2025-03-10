Kıbrıs Barış Harekatı beyaz perdeye taşınıyor

Yapımcılığını Esat Deniz Abdaloğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Murat Akkuş'un kaleme aldığı, Kıbrıs Barış Harekatı ve öncesinde Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamlarını konu alan 1974-Ayşe Tatile Çıktı filmi, beyaz perdeye taşınacak.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve öncesinde yaşanan dramatik olayların anlatılacağı film, savaşın ortasında yaşanan bir aşk hikayesi ile Kıbrıs'ta verilen kahramanca mücadeleyi sinemaseverlerle buluşturacak.
YAKINDA VİZYONA GİRECEK
Filmde, savaşın yıkıcılığını çarpıcı şekilde beyaz perdeye taşımayı istediklerini belirten Abdaloğlu, yönetmen koltuğundaki isim ve oyuncu kadrosunun önümüzdeki günlerde açıklanacağını, çekimlerin de yakın zamanda başlayacağını bildirdi.
Abdaloğlu, çekimlerin Girne Beşparmak Dağları ve sahil şeridi ile Lefke ve Bafra bölgelerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Kapalı Maraş'ın belirli bir bölümünde de çekimler yapılacak. Lefkoşa'nın dar sokakları ve harekatın izlerini taşıyan bölgeler, izleyiciyi 1974 yılına götürerek hikayeye daha da derinlik katacak. Kuzey Kıbrıs, doğası ve kendine özel karakteriyle çarpıcı bir atmosfere sahip. Film, yalnızca büyük bir prodüksiyon olmanın ötesinde, o dönemi yaşayan insanların tanıklıklarını da içinde barındıran güçlü bir anlatı sunmayı hedefliyor. Filmin ekim ayında vizyona girmesini planlıyoruz."
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