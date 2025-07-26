Kilis'teki Oylum Höyük'te, sıcak havaya rağmen kazı çalışmaları sürüyor

Suriye sınırının sıfır noktasındaki Kilis'e bağlı Oylum Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kilis Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında bu yıl kazılara haziran ayının başında başlandı.

Prof. Dr. Atilla Engin, 1988 yılında başlayan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun soluklu kazı projesi olan Oylum Höyük ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

"BÖLGESEL BİR YÖNETİM MERKEZİDİR"

Engin, Mezopotamya kaynaklarında geçen bir ülkenin başkenti olabileceğini gösteren bulgular elde edildiğini belirterek, şunları söyledi:

Tunç Çağlarında bölgesel bir yönetim merkezidir. Hititli bir yöneticiye ait idari bir yapı ile ele geçen yönetici sınıfa ait çok sayıdaki kral mühür ve mühür baskısı ile çivi yazılı belgeler Oylum Höyük'ün Hitit kaynaklarında ve Mezopotamya kaynaklarında Ulisum/Ullis/İllis olarak geçen Nuhaşşe ülkesinin başkenti olabileceğini gösteren bulgular elde edilmiştir.

"KAZI ÇALIŞMALARIMIZ SICAK HAVAYA RAĞMEN DEVAM EDİYOR"