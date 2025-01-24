Klasik Müzik Masalları Mozart, tiyatro sahnesinde

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Eğitmen Yazar Neşe Oğuzsoy; 5-11 yaş arası çocuklara "Klasik Müzikle Tanış!" çağrısıyla dünya klasik müzik tarihinin 7 farklı bestecisini tanıtan atölye çalışmalarından sonra şimdi de interaktif çocuk oyunu ile karşımızda...

Çocukları klasik müzikle tanıştıran, sesli kitap serisinin anlatıcı karakteri Bay Majör; müzik araştırmacısıdır. Amacı, oyunu izleyen çocuk ve ebeveynleri W. A. Mozart ile tanıştırmaktır. Bay Majör sahnede bavulunu ararken, "Klasik Müzik Masalları" serisinin yazarı Neşe Oğuzsoy; izleyiciyi önce konuk besteciler Beethoven, Bach ve Vivaldi ile tanıştırıyor.

MOZART'IN YAŞAMI

Bay Majör, Yazar Oğuzsoy’un anlattıklarını görseller ve nesnelerle destekler, çocuklara sorular yöneltir. Bir yandan Mozart’ın yaşamı anlatılırken; diğer yandan bestecinin en bilindik eserlerinden seçkilerin öğretildiği oyunda, Alla Turca (Türk Marşı), “Küçük Bir Gece Müziği” gibi örnekler ve Neşe Oğuzsoy tarafından yazılmış sözlere eşlik eden hareketler, ritimler çocuklarla deneyimlenir.

MOZART...

Mozart, Avusturya'nın Salzburg kentinde 27 Ocak 1756 tarihinde dünyaya gelmiştir. İnsanlık tarihinde ender görülen yeteneklerinden biridir. Albert Schweizer, Mozart için "Gerçek dehalar göklere uzanır, Mozart ise gökten inmiştir" der. Bu söz, Mozart'ın özel bir yetenekle ve güçle yeryüzüne geldiğini gösterir.

Babası Leopold Mozart, döneminin değerli keman ve bestecilerindendi. Mozart'ın yetişmesinde ve özenle eğitilmesinde babasının payı büyüktür. Wolfgang Amedeus Mozart, gelmiş geçmiş en parlak harika çocuktu. Üç yaşında klavsen çaldı. Henüz üç yaşındayken, ablası Marie Anna'nın klavsen derslerine büyük ilgi gösterince, babası ona müzik dersleri vermeye başladı.

26 OCAK'TA AKM'DE

Yayınlandığı günden beri çocukların büyük ilgiyle karşıladığı Bay Majör’le Klasik Müzik Masalları’nın tiyatrosu, 26 Ocak Pazar günü saat 15.00’te AKM’de.