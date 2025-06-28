Kocaeli'de temizlik işçisi, güneşi kalem gibi kullanıyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 2008’den beri çalışan 59 yaşındaki Selami Gündoğdu, sanat tutkusu ve benzersiz yeteneğiyle dikkat çekiyor. Evli ve iki çocuk babası olan Gündoğdu, çocukluk yıllarında keşfettiği resim yeteneğini yıllar içinde geliştirerek sıra dışı bir sanat anlayışı oluşturdu.

Özellikle süpürge sapları ve temizlik eldivenleri üzerine kendi tasarladığı karakterleri işleyen sanatçı, eserlerini güneş ışığını büyüteçle odaklayarak yakma tekniğiyle yaratıyor.

HAYAL DÜNYASINI RESMEDİYOR

Çevrede temizlik yaparken bulduğu kullanılmış ancak boş sayfaları olan defterleri de sanatının bir parçası haline getiren Gündoğdu, bu sayfalarda hayal dünyasından esinlenen çizgi romanlar çiziyor.

Kandıra ilçesine bağlı Güvenler Mahallesi’nde doğup büyüyen Gündoğdu, resimle tanışmasını ilkokuldaki öğretmenine bağlıyor:

“Köyde tek çocuk bendim, sadece abim vardı. O önce İzmit’e gitmişti, ben köyde kaldım. Okulda resimle tanıştım ve bu sanat bana orada kazandırıldı.”

Boş zamanlarında çizgi roman yapmaya çalıştığını anlatan Gündoğdu, şunları söyledi:

Genelde fazla zamanım olmuyor ama bulduğum sopalara çizim yapıyorum. Büyüteçle güneş ışığını kalem gibi kullanarak yakma tekniği uyguluyorum. Sanatım inişli çıkışlı gitti, bana maddi bir faydası olmadı ama zarar da vermedi. Resim öğretmeni olmayı, pek çok ressam yetiştirmeyi, çizgi romanlarla insanlara ilham vermeyi isterdim.

ÇÖPTE BULDUĞU BOŞ DEFTERLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Defterlerini genellikle çöplerden topladığını belirten Gündoğdu, “Bu defterler çoğunlukla kullanılmış oluyor ama içinde boş sayfalar kalıyor. Kitaplar, dini eserler bile bazen çöpe atılıyor, ben onları kurtarıp değerlendiriyorum” dedi.

Sanatında tamamen hayal gücüne dayandığını söyleyen Gündoğdu, “Çizimlerim dramatik, korku-gerilim ve komedi türlerinde. Kendi hayal dünyamdan besleniyorum, başkalarının yaptığını yapmıyorum. Daha çok doğaüstü hikâyeler anlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yeteneğin çocukluğunda ortaya çıktığını aktaran Gündoğdu, “Bu yetenek bana Allah’tan bir hediye. Köyde hayvan güderken sopalara büyüteçle resim yapmaya başladım. Eskiden ateşle süsleme yapardık ama büyüteçle istediğim şekilleri yakabiliyorum” diye sözlerini tamamladı.