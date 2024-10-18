Kudüs'te nöbette kalan son Osmanlı askerinin hikayesi sahneye taşındı

AA

Osmanlı Devleti'nin Filistin topraklarından çekilmesinin ardından 55 yıl boyunca vefatına kadar Kudüs nöbetine devam eden Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini ele alan oyuna ilişkin açıklamada bulunan oyunun yazarı ve yönetmeni Yaşar Elmas, Filistin meselesinin son asırdaki serüvenini sahneye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Elmas, oyunun "İnsan neden bir kapıyı 55 yıl boyunca bekler?" sorusunun cevabını aradığına işaret ederek, "Oyunumuz, Filistin'de ve son bir yıldır da Gazze'de yaşanan soykırımın kısa bir özeti olarak okunabilir. Aslında Filistin'de bir Osmanlı barışının olduğunu ve Osmanlının bölgeden ayrılışıyla düzenin bozulduğunu seyirciye anlatıyoruz" dedi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının Lübnan'a da sıçramasıyla savaşın bölgesel bir hal aldığını belirten Elmas,

"SÖZ KONUSU FİLİSTİN İSE DIŞLANIYORSUNUZ"