Kültür Yolu Festivali Diyarbakır'daki müzelerin ziyaretçi sayısını artırdı

AA

Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14. durağı, 12-20 Ekim'de Diyarbakır oldu.

İçkale, Dağkapı Meydanı, Hasan Paşa Hanı, Yenikapı Caddesi, Gazi Caddesi, bazı burçlar, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Camisi Meydanı, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camisi, Paşa Hamamı, Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Mutahhar (Dört Ayaklı Minare) Camisi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, Ziya Gökalp Müzesi, Mesudiye Medresesi, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi, Kervansaray, On Gözlü Köprü ve Nevruz Parkı'nda festival kapsamında konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi ve Ziya Gökalp Müzesi'nde ise farklı temalarda 13 sergi ve etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ETKİNLİKLERE ZİYARETÇİ AKINI

İç Kale Kompleksi'nde Geleneksel Sanatlar Derneğinin "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Diyarbakır", Türkiye Jokey Kulübünün 12. Resim Yarışması, Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünün "Pulların Işığında Tarihin İzinde Pul" sergileri ile Cahit Sıtkı Tarancı Müzesindeyse Anadolu Ajansı'nın Gözünden Kültür Varlıkları Sergisi başta olmak üzere sergi ve etkinlikler 9 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Diyarbakır Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentteki 3 müzeye bu yılın 9 ayında ziyaretçi sayısı aylık ortalama 14 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

MÜZELERE YOĞUN İLGİ

Bu yılın nisan ayında da üç müzeye ziyaretçi sayısı 27 bin 365 olarak belirlenirken, Ramazan Bayramı'nın sadece birinci günü ise bu müzeler 3 bin 11 kişiyi ağırladı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin ilk günü olan 12 Ekim'de de müzeleri 3 bin 754 kişi ziyaret etti.