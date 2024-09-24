Kürk Mantolu Madonna filminde Raif Efendi'yi Salih Bademci canlandıracak Türk edebiyatının önemli klasikleri arasında yer alan Sabahattin Ali'in imzası olan kitabın hazırlık süreci tamamlandı. Oyuncu Salih Bademci'nin başrolde olacağı filmin kadın oyuncusu ise henüz belirsiz.

Haber Merkezi

Sabahattin Ali tarafından 1943'te yazılan Kürk Mantolu Madonna nihayet film oluyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan projenin çalışmaları tamamlandı. Başarılı oyuncu Salih Bademci, Raif Efendi'yi canlandıracak; kadın oyuncu ise henüz belirsiz.

Alman ve Türk ortak yapımı olması beklenen filmin yönetmen koltuğunda ise Enes Ateş oturacak. 1920 Almanya ve 1940 Türkiye olmak üzere iki zaman diliminde geçen filmin Almanya sahneleri Babelsberg Studio’da çekilecek.

Hüzünlü aşk öyküsüyle öne çıkan, toplam iki hikayeden oluşan roman derin bir anlatıma sahip. Toplumcu gerçekçi yazarlardan olan Ali'nin eserlerinde pek çok detayı görmek mümkün. Roman, ilk önce gazetelerde tefrika halinde yayınlandı, daha sonra kitap olarak 1943'te okuyucuyla buluştu.

PSİKOLOJİK ANLATI

Çok okunan ve bilinen Kürk Mantolu Madonna'da Maria Puder ve Raif Efendi ana karakterler olarak öne çıkıyor. Cumhuriyet dönemi edebiyatının öne çıkan eserlerinden olan romanda, yalnızlık, aşk ve yabancılaşma temaları işleniyor. Kitap aynı zamanda psikolojik bir anlatı sunuyor.

SIRLARLA DOLU CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Sabahattin Ali fikirleriyle, duruşuyla birçok soruşturmaya, yargılanmaya maruz kaldı. Son zamanlarda üzerinde baskılar artmaya başlayınca çareyi ülkeyi terk etmekte buldu. Tarihler 2 Nisan 1948'i gösteriyordu.

Ali, kendisine refakat eden Ali Ertekin tarafından Bulgaristan sınırları içinde başına odunla vurularak katledildi. Ölümümün üzerinden 77 yıl geçmesine rağmen, cinayetle ilgili hiçbir ilerleme kaydedilmedi.