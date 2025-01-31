Lady Gaga'dan Joker 2 filminin gişede çakılmasına yorum: Demek ki sevmediler

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Büyük umutlarla çekilen fakat istenilen hasılatı elde edemeyen Joker: İki Delilik 25 gün vizyonda kaldıktan sonra dijital platformlarda yayınlanacak. Sebebi ise filmin istenilen hasılatı elde edememesi oldu.

Yönetmen Todd Phillips tarafından çekilen Joker: İkili Delilik filmi, istenilen hasılatı elde edemedi. Buna göre; film beklenenin aksine 37 milyon 678 bin dolar hasılat elde etti. İstenilen hasılat hedefine ulaşılmayan film, 25 gün vizyonda kaldıktan sonra dijital platforma geçecek. Filmin hangi platforma yayınlanacağı ise henüz belirsiz.

HASILATTA SINIFTA KALDI

Amerikalı yönetmen Todd Phillips tarafından çekimleri uzun zamandır devam eden ve nihayet 2024 yılında vizyona giren film, hasılat olarak sınıfta kaldı.

Tüm dünyada merakla beklenen film vizyona girdiğinde sinemaseverleri çok heyecanlandırdı. Büyük hasılat elde etmesi beklenen Joker: İkili Delilik, şu ana kadar istenilen hasılatı yakalayamadı.

TÜRKİYE SEYİRCİSİ 128 BİN

Filmin dünya çapındaki hasılatı ise 114 milyon dolar. Tüm dünyada toplam 1 milyar 78 milyon dolar hasılat elde eden ilk filmin 2019’da vizyona girdiği ilk hafta sonundaki hasılatı ise 96 milyon dolar yani ikinci filmin neredeyse üç katıydı. Joker: İkili Delilik, ülkemizde 591 salonda gösterilirken seyirci sayısı 128 bine ulaştı.

"DEMEK Kİ SEVMEDİLER..."

Film hakkında yorum yapan ünlü şarkıcı Layd Gaga;