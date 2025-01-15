Los Angeles’taki yangınlar nedeniyle Oscar Ödülleri ikinci kez ertelendi

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Amerika yangın felaketi yaşıyor. Günlerdir süren yangınlarda can kaybının yanı sıra pek çok ev de hasar gördü. Yangın, doğayı ve insanları olumsuz etkilerken Oscar Ödülleri'ne de damga vurdu.

Buna göre 14 Ocak'ta yapılması beklenen aday belirleme süreci, yangınlar devam ettiği için 17 Ocak Cuma gününe kadar ertelendi. Edinilen bilgilere göre yangın devam eder ve kontrol altına alınmazsa, organizasyonun tekrar erteleneceği konuşuluyor.

ADAYLAR 23 OCAK'TA AÇIKLANACAK

97’nci Oscar adayları ise 23 Ocak’ta açıklanacak. Akademi 10 Şubat’ta yapılması planlanan Oscar Adayları Öğle Yemeği’nin tamamen iptal edildiğini duyurdu. 2 Mart’ta Dolby Theatre’da gerçekleşmesi planlanan 97’nci Oscar töreninin tarihinde şimdilik bir değişiklik yok.

OSCAR ÖDÜLLERİ

1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ödüller, yılda bir kez ve çoğunlukla şubat ayında düzenlenen törenle dağıtılır.

Akademi'nin yaklaşık 6 bin sinema profesyonelinden oluşan üye listesi gizli tutulur. Üyelerin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunsa da şartları karşılayan diğer ülke vatandaşları da Akademi'ye üye olabilir.