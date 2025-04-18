Lübnan'da Pamuk Prenses filmi yasaklandı gerekçe; İsrailli oyuncunun filmde oynaması

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Gal Gadot, İsrail’in Gazze saldırılarını desteklediği için Lübnan'ın boykot listesinde yer alıyor. Lübnan gazetesi An-Nahar’a göre, Lübnan İçişleri ve Wonder Woman gibi Gadot’nun rol aldığı filmlerin gösterimini, oyuncunun İsrail ile olan bağları nedeniyle yasaklamıştı. Gadot, ülkesini desteklediği bir konuşmada şöyle dedi;

"HAYAL ETMEMİŞTİM"

"ABD sokaklarında ve dünyanın farklı şehirlerinde insanların Hamas’ı kınamadığını ancak Yahudilere yönelik katliamı kutladığını ve alkışladığını göreceğimizi asla hayal etmemiştim."

PAMUK PRENSES

Disney'in yeni Pamuk Prenses filmi, 1937 yapımı klasik filmin canlı aksiyon uyarlamasıdır. Başrolünde Rachel Zegler ve üvey annesi Kötü Kraliçe rolünde Gal Gadot'un yer aldığı bu büyülü macera, sevilen karakterler Utangaç, Bilgin, Şaşkın, Öfkeli, Neşeli, Uykucu ve Hapşırık ile eskimeyen hikâyesine geri dönüyor.

Marc Webb'in yönettiği, Marc Platt'ın yapımcılığını üstlendiği ve Callum McDougall'ın baş yapımcılığını yaptığı Disney'in "Pamuk Prenses" filminde Benj Pasek ve Justin Paul'un yepyeni şarkıları yer alıyor.