Lüksemburg’da 300 bin Euro değerinde sikkeler bulundu

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Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRA) tarafından yürütülen kazılarda bulunan sikkelerin toplam değerinin 300 bin euroyu aştığı belirtildi. Sikkelerde, 364 ile 408 yılları arasında hüküm sürmüş dokuz Roma imparatorunun portreleri yer alıyor.

Amatör iki tarihçinin 2019 yılında bölgede iki altın sikke bulmasıyla başlayan kazılar, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat nedeniyle Lüksemburg Ordusu Mayın Eylem Servisi ile iş birliği içinde yürütüldü.

Lüksemburg’un kuzeyindeki Holzthum köyünde yapılan kazılarda, geç Roma dönemine ait 141 altın sikke gün yüzüne çıkarıldı. Lüksemburg Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRA) tarafından yürütülen dört yıllık çalışmalar sonucunda keşfedilen bu hazine, M.S. 4. yüzyıla tarihlendiriliyor.

TARİHİ ÖNEMİ BÜYÜK

Bu sikkeler, 364 ile 408 yılları arasında basılmış ve dokuz farklı Roma imparatorunun portrelerini taşıyor. En dikkat çekici olanlar ise sadece iki yıl hüküm süren (392–394) İmparator Eugenius’a ait nadir paralar. Eugenius’un kısa ve çalkantılı saltanatı, bu sikkelerin tarihi önemini daha da artırıyor.

HAZİNE DEĞERİNDE

Archeologymag'da yer alan habere göre; hazine, geç Roma dönemine ait bir askeri gözlem kulesi olan burgusun yakınlarında bulundu. Bu kule, Roma İmparatorluğu’nun Gallia Belgica sınır bölgesinde savunma amaçlı kullanılıyordu. Sikkelerin toplam değeri yaklaşık 308.600 Euro (yaklaşık 11 milyon 200 bin TL) olarak tahmin ediliyor.