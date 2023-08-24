Malazgirt'te bulunan çift başlı ejder işlemeli altın kaplama tuğ ilk kez sergilendi Muş'un Malazgirt ilçesinde 37 yıl önce arkeolojik kazılarda çıkarılan altın kaplamalı ve çift başlı ejder işlemeli tuğ, Erzurum Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

AA

Geçen hafta açılışı yapılan Erzurum Müzesi'nde, Taş Çağı'ndan ünik bulgu ve eserler, görsel ve dijital materyallerin yanı sıra kazılardan çıkarılan tarihi eserler bulunuyor.

İnsanoğlunun ilk çağdan bugüne uzanan serüveniyle ilgili bulgu ve önemli eserlerin sergilendiği müzede, 37 yıl önce Malazgirt'teki arkeolojik kazılarda çıkartılan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon ve konservasyonu yapılarak muhafaza edilen tuğ (Tepesine altın yaldızlı top geçirilmiş, altında at kuyruğu kıllarının sarktığı bağlanmış bir sırıktan oluşan saltanat, şan ve şöhret alameti) ve parçaları da beğeniye sunuldu.

Dikkat çeken nadide eser

Müzedeki dikkati çekici nadide eserler arasında yerini alan gümüş üzerine altın kaplamadan yapılan çift başlı ejder işlemeli tuğun, Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Sultan Alparslan tarafından kullanıldığı düşünülüyor.

Geleceğe ışık tutuyor

Erzurum Müze Müdürü arkeolog Hüsnü Genç, Doğu Anadolu'nun en büyük müzesinin, içindeki nadide eserleriyle binlerce yıllık geçmişe ışık tuttuğunu söyledi.