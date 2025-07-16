Marcus Aurelius'un heykeli, 65 yıl sonra yurda dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1960’lı yıllarda Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un bronz heykelini, uzun soluklu bilimsel ve hukuki süreçlerin ardından yeniden ait olduğu topraklara kazandırdı.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllar arasına tarihlenen heykel, imparatoru bir filozof kimliğiyle betimleyen nadide eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’den kaçırıldıktan sonra çeşitli koleksiyonlarda dolaşan heykel, son olarak ABD’deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda tespit edildi.

New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışmaları neticesinde, heykelin Türkiye’ye iadesine karar verildi. Bu süreçte sağlanan iş birliği, kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası dayanışmanın da önemli bir örneği oldu.

65 YIL SONRA DOĞDUĞU TOPRAKLARA DÖNECEK

Geçtiğimiz nisan ayında Cleveland Sanat Müzesi’nde düzenlenen törenle Türkiye’ye devredilen Marcus Aurelius heykeli, ABD’deki resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları’nın özel uçuşuyla birkaç gün içinde Ankara’ya ulaştırılacak. Böylece eser, tam 65 yıl aradan sonra tekrar doğduğu topraklara dönmüş olacak.

Marcus Aurelius’un bronz heykelinin ülkeye kazandırılması, Türkiye’nin kültür varlıklarının izini sürme ve yasa dışı yollarla çıkarılan eserleri geri alma konusundaki kararlılığının simgesi olarak değerlendiriliyor. Bu tarihi dönüş, aynı zamanda sanatseverler için de önemli bir buluşma anlamı taşıyor.