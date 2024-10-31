Masalcı annelerden çocuklara öyküler

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Edebiyat ve yayın dünyasına çocuklar ve ebeveynler de düşünülüyor.

Seslendirme Sanatçısı-Yazar Şeyma Ayık ile Eğitimci-Yazar Hurihan Yıldırım Kurtaran’ın bir araya gelerek oluşturdukları platformda, aynı zamanda anne olan yazarlar, kendi çocukları için de uyku öncesi masallar anlatıyor.

YAZARLAR AYNI ZAMANDA BİRER ANNE

Aynı zamanda anne olan yazarlar, kendi çocukları için de uyku öncesi masalların büyüsünden faydalandılar.

Şimdi bu masalları, "Masalcı Anneler" aracılığıyla tüm yetişkinlerin kullanabilmesi için paylaşıyorlar.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA ÖZEL

"Uykulu Masalların" amacı, okul öncesi dönemi çocuklarının uykuya huzurla geçişini kolaylaştırmak.

Yayınlanan masallar özgün oluşturuluyor ve seslendirilerek sunuluyor.

"AMAÇ ÇOCUKLARA OKUMA ALIŞKANLIĞI OLUŞTURMAK"

Kurtaran, konuyla ilgili şunları söyledi:

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak herkesin her dönemde gündeminde olan bir konu. Dinleme dil becerisi ise okuma alışkanlığını destekleyen ve anne karnından başlaması gereken bir yolculuk. Masallar, bu yolculukta başta gelen edebi ürünlerden. Bebeklik döneminden itibaren çocukların hayal dünyasını zenginleştiren masallar, uykuya hazırlıkta da en büyük yardımcımız.

"MASAL DİNLEMEK KADAR MASAL SEÇİMİ DE ÖNEMLİ"

Ayık da yaptıkları çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ne demiş büyük şair Cemal Süreya? 'Masal dinlememiş çocuklar, büyüyünce kedi resmini bile cetvelle çizerler. Masal dinlemek de dinletmek de çok güzel.' Fakat hangi masalları? Bu seçimleri yaparken biz yetişkinlere önemli bir görev düşüyor.

Dora İşsever / Muhabir