Mercedes-Benz Türk ve İKSV, sanatçıları desteklemek adına SaDe programını duyurdu

“Kültür-sanatın #daima yanında” mottosunu yaklaşık 40 yıldır rehber edinen Mercedes-Benz Türk, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve kültürel mirasın korunmasını odağına alan programları sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) yürütücülüğünde Mercedes-Benz Türk’ün destekleriyle, görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıların gelişimlerine ve üretim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen SaDe (Sanatçı Destek Fonu) programının üçüncü dönem başvuruları açıldı.

Program bu dönemde de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçılara açık olacak.

Kurulduğu günden bu yana kültür ve sanatın farklı alanlarını destekleyen Mercedes-Benz Türk’ün, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile birlikte geliştirdiği SaDe (Sanatçı Destek Fonu) programı üçüncü döneminde de 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların üretimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

5 BİNER EURO DESTEK

Görsel sanatlar alanında (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) üretim yapan 35 yaşını aşmamış sanatçılar, tasarı aşamasındaki projeleriyle katılabiliyor. Başvurular arasından belirlenecek beş projeye 5 biner euro destek sağlanacak.

Ayrıca sanatçılara, üretim süreçleri boyunca alanında uzman mentorlarla çalışma imkanı sunulacak ve projelerini kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle bir araya gelerek geliştirmeleri sağlanacak.

SEÇİCİ KURUL

Değerlendirme süreci sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar’dan oluşan seçici kurul tarafından yürütülecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2026

SaDe programına başvurular, 30 Mart Pazartesi 2026 saat 17.00’ye kadar yalnızca çevrim içi başvuru formu üzerinden kabul edilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Programa, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen veya sanatsal üretimini deprem bölgesinde (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ) sürdüren, 35 yaşını aşmamış sanatçılar başvuru yapabilecek.

Program kapsamında adaylar görsel sanatlar (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) alanında bir proje sunumuyla başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye https://www.iksv.org/tr/sade-sanatci-destek-fonu/hakkinda adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekenler:

- Çevrim içi başvuru formu: https://forms.gle/eFDfemKf9zUqJdxP7

- Özgeçmiş

- Portfolyo

- Proje önerisi

- Niyet Mektubu

-Taslak bütçe (fondan sağlanan 5 bin euronun proje üretimindeki dağılımını ayrıntılandıran tablo)

Başvuru sırasında paylaşılacak portfolyo dışında tüm dosyalar en fazla 1 MB büyüklüğünde ve PDF formatında olmalI.

Portfolyoya görsel, video, makale, internet sitesi içeren en fazla 10 URL eklenebilir. Sadece PDF formatlarındaki portfolyolar kabul ediliyor.