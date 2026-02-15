Ünlü film yönetmeni Spike Lee'den NBA maçlarında Filistin'e destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen NBA All-Star Weekend etkinliklerini salondan takip eden Spike Lee, bu kez Filistin'e verdiği destek gündeme geldi.

Ünlü yönetmenin, Filistin bayrağı ve kefiye desenleri taşıyan bir çanta kullandığı görülürken, Lee’nin Filistin bayrağı ve kefiyesini içeren semboller üzerinden verdiği mesaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

IRKÇILIK KARŞITLIĞI İLE TANINIYOR

Irkçılık karşıtı ve insan hakları temalı duruşuyla tanınan Lee, daha önce de sosyal medya hesaplarından, Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek için Filistin bayrağı paylaştı.

HER ZAMAN MESAJ VERMENİN BİR YOLUNU BULUYOR"

Yönetmen Lee'nin fotoğrafını ayıp, sosyal medyaya taşıyanlar "Spike Lee, NBA All-Star Haftasonu etkinlikleri sırasında Filistin bayrağı desenli bir kıyafet giyerken görüntülendi. Spike Lee her zaman bir mesaj vermenin yolunu buluyor, bu seferki mesajı kesinlikle çok net ve açık." şeklinde yorumlarda bulundu.